vor 57 Min.

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen verteilt über 160.000 Euro

Der Kreisausschuss bewilligt Zuschüsse für Sportvereine und die Sanierung von Baudenkmälern. Wohin das Geld geht.

Für die Sanierung von Denkmälern im Landkreis hat der Kreisausschuss in seiner jüngsten Sitzung insgesamt 145.015 Euro an Fördergeldern bewilligt. Die mit Abstand größten Beträge fließen dabei in die Sanierung der Kirchen Heilig Geist und St. Peter in Neuburg. Mit rund 100.000 Euro unterstützt der Landkreis die beiden Großprojekte, die mit Kosten von 3,6 Millionen Euro (St. Peter) und 2,4 Millionen Euro (Heilig Geist) veranschlagt sind. Neben Kirchen in Stadt und Land werden aber auch private Initiativen denkmalgeschützter Gebäude bezuschusst.

Neben Baudenkmälern hat der Kreisausschuss auch Sportvereine finanziell bedacht. Fast 17.000 Euro erhalten vier Vereine für ihre Investitionen, wie etwa die Modernisierung der Schießstände. Darüber hinaus gibt es künftig seitens des Landkreises auch mehr Geld für den Jugendsport. Statt 3,50 Euro erhalten Sportvereine für jeden Jugendlichen unter 18 Jahren künftig 4,50 Euro. Diese Erhöhung muss jedoch erst noch der Kreistag absegnen.

Und das sind die Zuschüsse im einzelnen:

Denkmäler:

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen gewährt der katholischen Pfarrkirchenstiftung Hl. Geist in Neuburg für die statische Sanierung der Dachkonstruktion und die Außeninstandsetzung der Heilig-Geist-Kirche einen Zuschuss in Höhe von 55.500 Euro. Darüber hinaus bekommt die Pfarrkirchenstiftung St. Peter aus Neuburg für die Generalsanierung der Peters-Kirche einen Zuschuss in Höhe von 47.720 Euro.



Sportförderung:

Der SV Rohrenfels 1906 erhält für die Modernisierung des Schießstandes einen Gesamtzuschuss in Höhe von 3112,40 Euro.



