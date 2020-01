18.01.2020

Der Landkreis als Magnet für Touristen

Die Neuauflage der Imagebroschüre liegt vor

Zahlreiche Kultur- und Naturschätze prägen den Landkreis. Einen Eindruck davon, was es alles zu entdecken gibt, bietet die Neuauflage des Gastgeberverzeichnisses 2020. Unter dem Titel „Erlebnisregion Neuburg-Schrobenhausen“ präsentiert die 44-seitige Broschüre sowohl Gästen als auch Einheimischen einen Überblick über die touristischen Angebote.

Dabei erfahren die Leser Wissenswertes zu den besonderen Naturlandschaften wie Donaumoos, Urdonautal und Auwald. Tipps zu Aktivitäten, Sehenswürdigkeiten und Veranstaltungen sowie eine Übersicht an Übernachtungs- und Tagungsmöglichkeiten im Landkreis runden den Inhalt der Broschüre ab. Tourismusreferentin Ingrid Laux und Roswitha Zach von der Tourist-Information haben das jährlich erscheinende Heft in den vergangenen Wochen überarbeitet und die bewährten Inhalte um neue Höhepunkte ergänzt.

Die reich bebilderte Broschüre macht Lust, die Sehenswürdigkeiten und Landschaften zu erkunden, wie Roswitha Zach aus den Gesprächen mit den Besuchern der Tourist-Information weiß: „Besonders beliebt sind Rad- oder E-Bike-Touren auf der Paartaltour, dem Donauradweg und dem Amper-Altmühl-Radweg. Führungen mit den Landkreisgästeführern erfreuen sich großer Nachfrage.“ Bewährt hat sich die Übersicht über Tagungsräume im Landkreis. Was nicht fehlen darf, ist die kompakte Übersicht von Hotels, Gasthöfe, Pensionen und Ferienwohnungen im Landkreis sowie der Veranstaltungskalender.

Die Imagebroschüre „Erlebnisregion Neuburg-Schrobenhausen 2020“ ist in der Tourist-Info in Neuburg, im Landratsamt in Neuburg, in den Rathäusern der Region und auch im Internet unter www.neuburg-schrobenhausen.de/tourismus erhältlich. (nr)

