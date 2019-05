vor 10 Min.

Der Landkreis ist bei der Landesgartenschau dabei

Vor zwei Jahren fand die Landesgartenschau in Pfaffenhofen statt, im nächsten Jahr wird Ingolstadt Ausrichter sein. Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen wird sich am „Pavillon der Region“ beteiligen.

Neuburg-Schrobenhausen beteiligt sich am gemeinsamen Auftritt der Region 10. Die Schau im Ingolstädter Westen läuft vom 24. April bis 4. Oktober 2020.

Von Norbert Eibel

Der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen beteiligt sich im Rahmen des Auftritts der Region 10 an der Landesgartenschau 2020 in Ingolstadt. Das hatte der Kreistag bereits im vergangenen Jahr beschlossen, allerdings unter der Vorgabe, dass auch die Nachbarlandkreise mitziehen. Der Kreistag in Pfaffenhofen hat nun vor drei Wochen zugestimmt. „Jetzt nimmt die Sache Fahrt auf“, informierte Ingrid Laux, zuständige Mitarbeiterin für Tourismus am Landratsamt, den Kreisausschuss in seiner Sitzung am Donnerstag. Der Landkreis gibt dafür 117.500 Euro aus.

Landesgartenschau: Die Federführung liegt bei Irma

Die Federführung bei der Organisation des Auftritts der Region 10 auf dem rund 23 Hektar großen Gartenschaugelände hat das Regionalmanagement Region Ingolstadt (Irma). Neben einem Pavillon der Region ist noch eine Gartenparzelle geplant. Die Stelle eines Projektmanagers sei bereits ausgeschrieben, erwartet Ingrid Laux zügig Fortschritte. Man stehe unter einem gewissen Zeitdruck, „im April 2020 muss schließlich alles fertig sein“.

Die Bayerische Landesgartenschau 2020 findet nach 1992 zum zweiten Mal in Ingolstadt statt, und zwar vom 24. April bis 4. Oktober 2020. Das Gelände liegt im Westen der Stadt zwischen Westpark und dem Güterverkehrszentrum (GVZ) und erstreckt sich über eine Länge von 1,5 Kilometern in Nord-Süd-Ausdehnung. Die durch die Veranstaltung entstehende Grünanlage soll dauerhaft die Lebensqualität der Bewohner in den angrenzenden Viertel steigern und zudem soll ein neues Wegenetz entstehen für den innerstädtischen Fuß- und Radverkehr.

Das soll die Landesgartenschau den Besuchern bieten

Die Veranstaltung in Ingolstadt soll, so der Ausrichter Bayerische Landesgartenschau GmbH, den Besuchern über Ausstellungsinhalte zahlreiche Anregungen bieten, um sich mit aktuellen gartenbaulichen und landwirtschaftlichen Fragestellungen auf nachhaltige Weise auseinanderzusetzen. Die Inspiration für derartige Ideen liefere dabei die Natur selbst, denn sie sei spannend und erlebnisreich. Klassische gärtnerische Ausstellungsbeiträge und farbenfrohe Wechselpflanzungen sind ebenfalls zu sehen. Von einem abwechslungsreichen Kultur- und Veranstaltungsprogramm umrahmt, soll die Landesgartenschau 2020 Neugierige und Inspirationsfreudige jeden Alters nach Ingolstadt locken.

