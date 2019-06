vor 19 Min.

Der Mann der 1000 Fäden

Christian Berktold ist Bauleiter auf dem Gelände der Landesgartenschau in Ingolstadt. Er ist mit dem Baustellenverlauf zufrieden. Kann er auch sein, denn die Arbeiten bewegen sich im Zeitplan. Im Hintergrund sieht man Teile des Wasserspielplatzes.

Als Bauleiter der Landesgartenschau leistet Christian Berktold jede Menge Koordinationsarbeit. Wie es mit der Baustelle vorangeht, woran derzeit gearbeitet wird und wo Schwierigkeiten lauern

Von Manfred Dittenhofer

Täglich kann man den Baufortschritt auf dem Gelände der Landesgartenschau 2020 in Ingolstadt sehen. Und dennoch fragt man sich an der einen oder anderen Stelle der riesigen Baustelle, wie das Ganze einmal ineinandergreifen soll. Einer muss den großen Überblick behalten. Im Fall der Landesgartenschaubaustelle laufen alle Fäden beim Bauleiter zusammen. Und diesen Job macht Christian Berktold. Der 54-Jährige überwacht die vielen in sich verschlungenen Fäden, die alle irgendwie von einander abhängen.

Keine einfache Aufgabe, wie Berktold unumwunden zugibt, aber eine sehr interessante. Der technische Leiter der Baustelle Landesgartenschau kann auf eine langjährige Erfahrung im Garten- und Landschaftsbau zurückgreifen. Sein Schwerpunkt war und ist die biologische Wasserreinigung. Als Buchautor hat er die Faszination Schwimmteich beschrieben. Im Sommer 2017 ist der Allgäuer zum Team der Landesgartenschau GmbH gestoßen und kümmert sich seither um das Große und Ganze auf der Baustelle.

Und diese Baustelle macht bisher große Fortschritte. Berktold betont, dass die Arbeiten im Zeitrahmen liegen. Schränkt aber auch gleich ein, dass man doch immer mit Unwägbarkeiten zu rechnen habe. Schließlich sei man sehr vom Wetter abhängig.

Gerade wird am Haupteingang gebaut, der östlich der Hans-Stuck-Straße liegt. Über eine Brücke kommt man in das Gelände der Landesgartenschau. Für diese Fußgängerüberführung werden gerade die Pfeiler gelegt.

Bei den Partnerstädtegärten wird der chinesische Garten bereits angelegt. Für die restlichen Gärten läuft gerade die Ausschreibung. Kein einfaches Unterfangen, denn die Firmen der Region sind gut ausgelastet. Deshalb sei es auch hart, den Finanzrahmen, der immerhin aus dem Jahr 2014 stamme, immer einzuhalten.

Wo jetzt die Baufahrzeuge ein- und ausfahren, müssen noch Eingangsbereiche angelegt werden. Und der Westpark muss den Bau des Zugangs vom Einkaufszentrum zum Gelände der Landesgartenschau bald in Auftrag geben. Dieser Zugang werde auch vom Westpark finanziert, möchte Berktold sichergestellt wissen. „Die Stadt gibt für diesen Eingang keinen Euro aus“, sagt er.

Als einziges gemauertes Gebäude auf dem Gelände entsteht gerade der Servicestützpunkt für das Gartenbauamt. Dort werden Mitarbeiter, Fahrzeuge und Material für die Pflege des Areals unterkommen. Und auch der Wasserspielplatz, der Wasserwald und der Wassergarten nehmen langsam Gestalt an. Für Berktold gibt es allerdings noch jede Menge Koordinationsarbeit. Auch die Bauarbeiter haben noch jede Menge Erdarbeiten vor sich. Dennoch: Die meisten der über 900 Bäume auf dem Areal sind bereits gepflanzt.

Themen Folgen