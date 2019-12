vor 20 Min.

Der Mann, der den Tod von Franz Josef Strauß miterlebte

Der Prior der Barmherzigen Brüder in Neuburg, Frater Donatus Wiedenmann, feiert seinen 80. Geburtstag. Er erlebte aus nächster Nähe, wie Franz Josef Strauß stirbt.

Von Peter Abspacher

Dieser Mann hat etliche Berufe – und eine Berufung. Gelernt hat Donatus Wiedenmann, Prior der Barmherzigen Brüder in Neuburg, Landwirtschaft und das alte Handwerk des Müllers. Später kamen eine Ausbildung als Krankenpfleger und ein Studium der Heilpädagogik dazu.

Aufgewachsen auf einem Bauernhof in Fristingen, heute ein Stadtteil von Dillingen, packte er kräftig mit an, auch in der Mühle, die zum Hof gehörte. Bis er seiner eigentlichen Berufung folgte und in den Orden der Barmherzigen Brüder eintrat. Neben den drei klassischen Gelübden der Armut, der Keuschheit und des Gehorsams legte er auch ein viertes ab, das der Hospitalität. Was bedeutet, seine Kraft den Kranken und Pflegebedürftigen zu widmen, nach dem Jesus-Wort: Was ihr dem geringsten meiner Brüder tut, das habt ihr mir getan. Am heutigen Nikolaustag darf Prior Wiedenmann bei guter Gesundheit seinen 80. Geburtstag begehen.

Der Bauern- und Müllerbub ist viel in Bayern herumgekommen, auch weil er von seinen Confratres oft in Leitungsfunktionen gewählt wurde. 1964 trat er in Regensburg dem Orden bei, bereits 1971 wählten ihn seine Mitbrüder erstmals zum Prior, in der Ordensniederlassung Reichenbach ( Oberpfalz). Dann wurde Wiedenmann Prior in Regensburg, wo die Barmherzigen Brüder ein großes Krankenhaus betreiben.

Wie Wiedenmann den Tod von Franz Josef Strauß erlebte

In dieser Klinik lag Franz Josef Strauß für gut zwei Tage auf der Intensivstation, ehe er am 3. Oktober 1988 starb. Prior Wiedenmann hat diese dramatischen Tage aus nächster Nähe miterlebt, auch den Auftrieb der Medien – die mit allen Tricks versuchten, etwas Neues von Ärzten, Pflegern oder Schwestern zu erfahren. Er selbst konnte dem Drängen aller wissbegierigen Journalisten aus dem Weg gehen. „Ich hätte ja zur medizinischen Seite auch gar nichts sagen können“. Ein Mitbruder aber, der ahnungslos aus dem Wochenende zurückkam, lief voll in den Medienpulk hinein und wusste überhaupt nicht, wie ihm geschah.

Bis 1992 blieb Wiedenmann Prior in Regensburg, dann wurde er zum Provinzial für ganz Bayern gewählt. Schließlich kam er 2007 nach Neuburg, berufen auch wegen seiner großen Erfahrung mit Investitionen. Mit dem Neu- und Umbau des Altenheims St. Augustin und der Restaurierung des dazugehörigen Gotteshauses ist in den vergangenen Jahren viel geschehen.

Wichtiger als die „Hardware“, also Gebäude und Einrichtungen, ist Prior Wiedenmann aber der Geist, der St. Augustin prägt. Das Haus genießt weit über Neuburg hinaus einen sehr guten Ruf. Wiedenmann: „Ich freue mich für alle, die hier arbeiten, wenn ich das höre und hoffe, dass wir diesen Ruf auch verdienen“.

Was wünscht sich der Prior zum 80. Geburtstag? Zunächst für den Orden selbst: mehr Nachwuchs, denn die Entwicklung ist bedenklich. Als der junge Wiedenmann zum Orden kam, gab es in Bayern noch über 150 Brüder, heute ist diese Zahl etwa auf ein Fünftel geschrumpft. Das Gottvertrauen, dass es wieder nach oben gehen kann, hat der Prior aber nicht verloren. Und er wünscht sich den Mut junger Leute, auf eine innere Berufung zum Dienst am Kranken zu hören.

Frater Donatus Wiedenmann: „Wir müssen noch mehr tun“

Wiedenmann weiß wohl, wie schwierig diese Entscheidung sein kann. Widerstand gegen den Weg in einen Orden kommt oft gerade aus den Familien selbst. Auch seine eigene Entscheidung war nicht einfach. Der frühe Tod des Vaters, den er zu Hause als Jugendlicher mit gepflegt und begleitet hat, gab einen wichtigen Anstoß.

Was wünscht er sich für die Heime und Kliniken? Die innere Kraft der Brüder, der Schwestern und Pfleger, ihren oft belastenden Dienst anzunehmen und aus dem Geist des Ordensstifters Johannes von Gott über Schwierigkeiten hinweg durchzuhalten. „Wir brauchen immer qualifizierten Nachwuchs, der Bedarf an Pflege und Betreuung Dementer wird sicher größer, die Ausbildung ist deshalb für uns ein zentraler Punkt, wir tun da schon viel, und wir müssen noch mehr tun“.

Und ein Wunsch für sich selbst? Da lacht Donatus Wiedenmann und fügt hinzu „mein Gott...“. Nach kurzem Nachdenken: „Vielleicht, dass ich bis zum Lebensende einen klaren Kopf behalte, wie es meiner Mutter vergönnt war. Und dass mir der barmherzige Gott noch ein paar Jahre die Kraft schenkt, weiter zu wirken.“

Eine letzte Frage: Welches der vier Gelübde ist am schwersten einzuhalten? Über Wiedenmanns Gesicht huscht ein Lächeln, das vielleicht bedeuten mag: nein, nicht das, was manche jetzt erwarten. Dann sagt er: „Der Gehorsam ist sicher nicht das Leichteste“.

