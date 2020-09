00:33 Uhr

Der Mitbegründer des Schloßfestes ist jetzt 90

Fritz Fenderle aus Neuburg erinnert sich an „spannende Zeiten“

„Es waren spannende Zeiten.“ Fritz Fenderle erzählt von den Anfängen des Neuburger Schloßfestes und Ralph Bartoschek, Sozialreferent des Stadtrates, hörte aufmerksam zu. Er überbrachte dem Jubilar zum 90. Geburtstag die Glückwünsche der Stadt und stieß auf weitere gute Jahre an.

Bis auf Gehörprobleme ist Fritz Fenderle sehr rüstig. Mit Freunden wie Fritz Seebauer, Matthias Schieber und Norbert Hohenester hatte er Ende der 1970er Jahre das Schloßfest entwickelt. Die Gruppe sei begeistert gewesen von dem Geschichtsprojekt, „und wir sind mehrfach nach Landshut gefahren, um uns dort einiges abzuschauen“, so Fritz Fenderle. Beim Schloßfest, das ab 1978/79 so richtig in Fahrt gekommen war, hatte er die Reiterspiele übernommen und beim Aufbau im Marstallhof seine Handwerkskunst einsetzen können.

Aufgewachsen ist er in den Gebäuden der früheren Lassigny-Kaserne am Donauwörther Berg. Der Vater war Kapo bei den Stadtwerken, der Sohn lernte Elektriker und war als junger Handwerker viel in Bayern unterwegs, vor allem in der Gegend um Murnau und Oberammergau. Als Angestellter der Sachsenwerke wurde er Anlagen-Inspektor, danach widmete sich Fritz Fenderle dem modernen Heizungsbau. Der passionierte Sportschütze, Jäger und Imker hat eine Heizungsbaufirma in Oberhausen aufgebaut, die Sohn Berthold übernommen hat. (rew)