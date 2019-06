16:42 Uhr

Der Neuburger Sparkassen-Chef Kurt Müller geht in den Ruhestand

Kann sich ruhigen Gewissens in den Ruhestand verabschieden: Kurt Müller, der seinen Posten als Vorstandsvorsitzender der Sparkasse Neuburg-Rain an seinen Nachfolger Nils übergibt.

Plus Kurt Müller geht Ende des Monats in den Ruhestand. Was dem langjährigen Vorstandsvorsitzenden der Sparkasse Neuburg-Rain immer wichtig war, welche großen Herausforderungen es gab und was er nun vorhat

Von Manfred Rinke

Herr Müller, Sie haben bei der Sparkasse Neuburg-Rain jetzt gut 20 Jahre in verantwortlicher Position gearbeitet, davon fast zwei Jahrzehnte als Vorsitzender des Vorstands. Können Sie ein besonderes Ereignis in dieser Zeit herausheben?

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Meine Vorteile Schließen

Weiterlesen mit dem PLUS+Paket monatlich kündbar

alle Artikel unbegrenzt lesen

exklusive Verlosungen Jetzt ab 0,99 € testen Ich habe bereits das PLUS+Paket Meine Vorteile Schließen

Kurt Müller: Es gibt viele schöne Dinge, die einen in dieser Zeit gelungen und widerfahren sind. Eine große Herausforderung war ohne Frage die Fusion der Sparkassen Neuburg und Rain im Jahr 2005. Da mussten zunächst alle Beteiligten überzeugt werden, dass es der richtige Schritt ist. Sogar der damalige Innenminister Kurt Beckstein gab schriftlich seine Einschätzung ab. Letztlich wurde es für beide Städte eine tolle Geschichte und dieser Erfolg, gerade auch im Sinne unserer Kunden, zeichnete sich schon nach nur einem Jahr ab. Na, ja – und dann, ist es sicherlich auch erwähnenswert, dass wir uns, was Betriebsergebnis und Eigenkapitalquote angeht, auch in den schwierigen Zeiten kontinuierlich positiv weiterentwickelt haben. Auch die vielen Bewerbungen für meine Nachfolge sind ein Zeichen dafür, dass wir einen guten Namen genießen. Mit Nils Niermann haben wir dann den Besten unter ihnen ausgewählt. Gab es denn auch große Enttäuschungen für Sie? Müller: Wie überall gab es die ein oder andere kleine menschliche Enttäuschung. Ansonsten waren wir immer ein gutes Team. Wenn zum Beispiel jemand aus unserem Beraterkreis von einer anderen Lösung überzeugt war wie ich und voll und ganz dahinter stand, dann ließ ich ihm diese auch umsetzen. Er musste das Ergebnis allerdings auch verantworten. Insgesamt hatte ich immer sehr gute Berater. Wir entwickelten uns immer aus eigenem Antrieb weiter, hatten immer tolle Ideen und mussten uns nie externe Berater einkaufen. Was stufen Sie als größte Herausforderungen in ihrer Zeit als Vorstand ein? Müller: Neben der Fusion mit Rain war das sicherlich die weltweite Finanzkrise und ist es noch die anhaltende Niedrigzinsphase. Bei der Finanzkrise hatten die Leute Angst um ihr Geld und wir als Sparkasse waren in dieser Zeit der ruhende Pol. Mit der Niedrigzinsphase im Anschluss daran mussten wir unsere gesamte Bilanz umbauen. Auf der einen Seite mussten wir die Sparkasse so aufstellen, dass wir weiter Geld verdienen. Auf der anderen Seite sollte auch für den Kunden noch etwas übrig bleiben. Das ist uns, finde ich, gut gelungen. Wie verläuft der Wechsel zu ihrem Nachfolger Nils Niermann? Müller: Ich denke problemlos. Um meinem Nachfolger den Einstieg zu erleichtern, habe ich noch das Jahr 2018 gestaltet, er dieses Jahr. Es ist angenehm zu sehen, wie sich alles entwickelt. Es ist richtig, dass er sein Haus seinen Vorstellungen entsprechend aufbaut, weil er künftig auch die Herausforderungen lösen muss, die sich ihm und seinen Mitarbeitern stellen. Auf was sind Sie im Rückblick denn noch besonders stolz? Müller: Zum Beispiel darauf, dass unter mir keine Geschäftsstelle geschlossen worden ist. Es war mir immer besonders wichtig, dass der Kunde stets weiß: „Da kann ich hin.“ Wenn Sie „ihrer“ Sparkasse für die Zukunft etwas Gutes wünschen sollten, was wäre das? Müller: Die Antwort zielt in die gleiche Richtung wie die obige. Ich wünsche der Sparkasse Neuburg-Rain, dass sie weiterhin die Kraft hat, diese Nähe zum Kunden zu halten, sonst wäre sie nämlich irgendwann austauschbar. Natürlich geht das nicht, ohne den Kunden auch ins digitale Zeitalter mitzunehmen. Doch die bereits bestehenden Angebote in unserer, wie ich sie nennen möchte, „Internet-Zweigstelle“, sind ja ebenfalls schon sehr kundenorientiert. Und was macht der Banker Kurt Müller, wenn er ab 1. Juli nicht mehr jeden Tag in Anzug und Krawatte zur Arbeit kommen muss? Müller: Ach, machen Sie sich mal keine Sorgen. Langweilig wird es mir bestimmt nicht. Ich arbeite schon an meinem Terminkalender. Verraten Sie, was da schon so drin steht? Müller: Da steht zum Beispiel „Zeit für die Familie“ drin, für mein Enkelkind. Es wird auch Platz für längere Reisen eingeräumt, die ich mit meiner Frau machen möchte. Es gibt noch so viele schöne Ziele auf der Welt, die wir kennenlernen möchten und vor Ort erlebt man die Länder und die Menschen oft ganz anders, als über die Medien. Und dann gibt es auch noch Hobbys, etwa meinen Wald, an dem ich gerade baue, Vereine und Verbände, bei denen ich eingebunden bin, eine Stiftung, die ich betriebswirtschaftlich betreue und die Liebe zur Kultur in Neuburg – von der hier enorm viel geboten ist. Wie gesagt: Langweilig wird’s mir bestimmt nicht!

Themen Folgen