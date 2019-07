vor 49 Min.

Der R8-Fahrer ist noch immer auf der Flucht

Die Polizei glaubt, den Verursacher des schweren Unfalls auf der A9 zu kennen, aber sie hat ihn noch nicht gefasst

Mehr als drei Wochen nach dem schweren Unfall, den der Fahrer eines gestohlenen Audi R8 auf der Autobahn bei Ingolstadt verursacht hat, ist die Polizei immer noch auf der Suche nach dem Verursacher. Allerdings haben die Ermittler inzwischen eine heiße Spur und bereits einen Verdächtigen im Visier. Gefasst haben sie den Mann jedoch noch nicht. Denn nach derzeitigen Erkenntnissen hat er keinen festen Wohnsitz in Deutschland und ist offenbar untergetaucht, wie Polizeisprecher Hans-Peter Kammerer bestätigte. Die Suche nach dem Mann gestaltet sich demnach ziemlich schwierig.

Der Unbekannte war am Sonntag, 23. Juni, in der Früh in einem R8, der offenbar von einem Audi-eigenen Parkplatz gestohlen worden war, auf der A9 ins Schleudern geraten und hatte dabei einen Peugeot gerammt, der auf der rechten Spur fuhr. Dessen Fahrer, ein 21-Jähriger aus dem Kreis Pfaffenhofen, wurde lebensgefährlich verletzt, konnte laut Polizei das Krankenhaus aber mittlerweile wieder verlassen. Seine Freundin auf dem Beifahrersitz, die aus dem Raum Regensburg stammt, kam bei dem Unfall mit weniger schweren Verletzungen davon.

Der Fahrer des R8 ließ den total demolierten Sportwagen, an dem ein gefälschtes Kennzeichen angebracht war und der noch einen Wert von rund 100.000 Euro hatte, auf der Autobahn zurück und flüchtete zu Fuß Richtung des Ingolstädter Ortsteils Rothenturm. Auch um die Unfallopfer kümmerte er sich nicht. Ein Großaufgebot der Polizei suchte samt Hubschrauber und Polizeihunden stundenlang das Gebiet im Süden der Stadt nach dem flüchtigen Unfallfahrer ab – erfolglos. Ein Anwohner konnte allerdings den Hinweis geben, dass der Mann offenbar in der Unsernherrner Straße versucht hatte, ein Fahrrad zu stehlen, um damit möglicherweise seine Flucht fortzusetzen.

Wie die Polizei dem Verdächtigen letztendlich auf die Spur gekommen ist, ob Zeugenhinweise oder andere Spuren wie beispielsweise DNA oder Fingerabdrücke zu dem Mann geführt haben, dazu will sich die Polizei gegenwärtig nicht äußern. Auch nicht zu weiteren Details rund um den Unfall, denn das könnte zum derzeitigen Stand die Ermittlungen behindern. (rilu)

Themen Folgen