vor 10 Min.

Der Rauch aus dem Ingolstädter Münster hat sich noch nicht ganz verzogen

Nach dem Brand im Ingolstädter Liebfrauenmünster schauen sich jetzt Experten die Schäden in der Kirche an.

Einen Tag nach dem Feuer im Ingolstädter Münster riecht es im Inneren noch immer verbrannt. Alle Eingangsportale sind mit einem rot-weißen Absperrband der Feuerwehr versperrt. Auf einem Info-Zettel steht, dass das Liebfrauenmünster bis auf Weiteres geschlossen ist. Wann in der Kirche wieder Gottesdienste abgehalten werden können, das klärt sich womöglich am heutigen Mittwoch. Dann soll ein Gutachter der Versicherung vor Ort sein, um die Schäden, die am Montag entstanden sind, genauer unter die Lupe zu nehmen und beziffern zu können.

Das Liebfrauenmünster bleibt bis auf Weiteres gesperrt. Bild: Luzia Grasser

Vertreter des Landesamts für Denkmalpflege waren vor Ort in Ingolstadt

Bereits am gestrigen Dienstag waren Vertreter des Landesamts für Denkmalpflege sowie eine Kunsthistorikerin im Auftrag der Diözese in der Kirche. Oberbürgermeister Christian Lösel hat sich ebenfalls ein Bild von den Schäden gemacht. Der Brand war am Montag gegen 13 Uhr in einer Seitenkapelle des Münsters ausgebrochen. Zeugen hatten zunächst noch versucht, mit Sitzkissen zu löschen, dann aber die Feuerwehr alarmiert. Den Löschkräften ist es schließlich schnell gelungen, das kleine Feuer mit Schaum unter Kontrolle zu bringen. Großlüfter der Audi-Werksfeuerwehr haben den Qualm aus dem Kirchenschiff gezogen.

Experten müssen klären, inwieweit das Gebäude in Mitleidenschaft gezogen worden ist

Besonders in Mitleidenschaft gezogen worden ist ein Gemälde, auch ein Kreuz wurde sehr stark verrußt. Nach Auskunft von Diakon Michael Neufanger ist das Gemälde zur Hälfte verbrannt, könnte aber möglicherweise wieder restauriert werden. Inwieweit der Rauch und der Ruß am Gebäude selbst, den Mauern, Decken, weiteren Gemälden, Figuren oder auch an der Orgel Spuren hinterlassen haben, soll sich in diesen Tagen klären. Dann kann auch die Schadenssumme genauer beziffert werden, wenn feststeht, was gereinigt oder restauriert werden muss. Bis die Untersuchungen nicht abgeschlossen sind, darf am Brandort auch erst einmal nicht aufgeräumt oder geputzt werden.

Für die Polizei steht ein technischer Defekt als Brandursache fest

Aus Sicht der Polizei sind die Ermittlungen abgeschlossen. Die Brandursache stand schnell fest, von einem „Defekt an stromführenden Leitungen“ sprechen die Beamten. Brandstiftung steckt jedenfalls nicht dahinter.

Für die Schulen, die ihre Abschlussgottesdienste im Münster halten wollten, hat Diakon Michael Neufanger bereits eine Lösung gefunden. Viele Feiern werden angesichts des schönen Wetters im Freien stattfinden, manche weichen auch in die Franziskaner- oder Moritzkirche aus. Die „Samstagorgel“ findet ebenfalls in der Franziskanerkirche statt. Weitere Gottesdienste werden in der nahen Canisiuskapelle gefeiert. Am Mittwoch, sagt Neufanger, „entscheiden sich die nächsten Wochen“. (rilu)

Themen Folgen