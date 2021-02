vor 31 Min.

Der SC Ried trauert um Bruno Reinelt

Der Sportclub Ried trauert um Bruno Reinelt. Mit ihm verliert der Verein einen seiner Treuesten.

Der Sportclub Ried trauert um Bruno Reinelt. Das Ehrenmitglied des Vereins war vergangenen Freitag nur wenige Tage nach seinem 81. Geburtstag gestorben. Mit ihm verliert der Verein wieder einen seiner Treuesten. Er war seit 1956 Mitglied und dabei Fußballer, Trainer, Funktionär, Bauhelfer, Jugendbetreuer, Chauffeur, Ehrenspielführer, Platzwart, AH-Spieler und damit in nahezu allen Positionen, die ein Verein so zu vergeben hat.

Nachdem der 1949 gegründete SC Ried 1972 wieder in den Spielbetrieb eingestiegen war, wechselte Bruno Reinelt alsbald vom SV Bergheim wieder zurück zu seinem Heimatclub. „Fußball war ein wichtiger Teil seines Lebens“, sagt der frühere Vereinschef Franz Rein. Bei Arbeiten sei er stets zur Stelle gewesen. Seine Ehefrau, die beiden Töchter, der Schwiegersohn und die Enkelkinder führen diese enge Bindung an die Sportgemeinschaft sozusagen in familiärer Tradition weiter. Die Urnenbeisetzung im Rieder Friedhof findet im kleinen Kreis statt. (rew)

