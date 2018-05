vor 21 Min.

Der Schanz auf der Spur

Auch das Fort Prinz Karl kann beim Festungstag, am 3. Juni, wieder besichtigt werden. Die Stadt hat erneut ein großes Programm zusammengestellt.

Wie kaum eine andere Stadt ist Ingolstadt von seiner Geschichte als Festungsstadt geprägt. Das ist überall zu sehen. Wer mehr darüber erfahren möchte, sollte sich den 3. Juni vormerken. Denn am übernächsten Samstag ist wieder „Festungstag“. Hier ein kleiner Überblick zum dann Gebotenen:

Fahrt zum Fort Karl Eine Besonderheit ist sicher die Fahrt mit dem historischen INVG-Oldtimerbus zum Fort Prinz Karl. Das Ingolstadt vorgelagerte Fort gehört zur letzten Ausbaustufe der Bayerischen Landesfestung und wurde seit seiner Fertigstellung im Jahr 1881 unterschiedlich genutzt. Führungen dort wird es um 11 Uhr und um 15 Uhr geben. Die Abfahrt des Busses ist am Rathausplatz. Tickets für die Führung (inklusive Transfer zum Fort) gibt es ab dem 29. Mai in der Tourist Information am Rathausplatz, teilt die Stadt mit.

Infanteriegalerie Die sonst der Öffentlichkeit verschlossene Infanteriegalerie mit den Kasematten der Fronte Rechberg wird auch wieder zu sehen sein. Viermal (um 10, 12, 14 und 16 Uhr). Der Ingolstädter Gästeführer Helmut Fertsch erläutert neben der Geschichte auch die Funktion des Gebäudes im Ensemble der Bauten der Landesfestung.

Führungen Auch zum westlichen Teil der Befestigungen und den Infrastrukturbauten der Festung – der Friedenskaserne, den Offizierswohnhäuser, dem neuen Zeughaus, der Kriegsbäckerei – gibt es Führungen. Auch der Schutterhof, das ehemalige Militärschwimmbad, kann erkundet werden. Ferner stehen die Festungsbauten im Klenzepark auf dem Programm, inklusive der verschlossenen Kasematten.

Rundum Radln Eine Radtour rund um die Anlagen der Festung des 16. und 17. Jahrhunderts wird es ebenfalls geben. Genauso wie eine Stadtmauerführung unter dem Titel „Die Stadt der hundert Türme“.

Programmheft Die Broschüre zum Festungstag mit allen angebotenen Führungen und Veranstaltungen ist kostenlos in den Tourist Informationen am Rathausplatz und am Hauptbahnhof erhältlich.

Kontakt Weitere Auskünfte und Informationen gibt die Tourismusinformation der Stadt. Im Internet unter www.ingolstadt-tourismus.de (nr)