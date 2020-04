Der Stadt Neuburg brechen Millionen Euro weg

Plus Alarmstimmung im Ferienausschuss: Projekte in Neuburg werden gestrichen oder geschoben. Auch der Landkreis „pfeift aus dem letzten Loch“.

Die Viruskrise wirft die Wirtschaft massiv zurück und damit auch die öffentliche Hand. Die Einnahmen der Kommunen brechen ein, bei der Stadt Neuburg zuletzt um 400.000 Euro in zwei Wochen. Abgesehen von diesen Verlusten an Gewerbesteuer rechnet die Kämmerei mit 2,5 bis drei Millionen Euro weniger Einkommensteueranteil. „Es wird so weitergehen, das Ende der Fahnenstange ist noch nicht erreicht“, prophezeit Oberbürgermeister Bernhard Gmehling.

Finanzen in Neuburg: 1,6 Millionen Euro sollen eingespart werden

Im Ferienausschuss – mit Atemschutz und Abstand platziert – bestand deshalb Einigkeit über die Notwendigkeit harter Sparmaßnahmen. 1,6 Millionen Euro sollen vorerst im Hoch- und Tiefbau eingespart werden, aber es wird wohl nicht reichen. Die Stadt wird, anders als in den Vorjahren, heuer einige Millionen an Krediten aufnehmen müssen. Finanzreferent Rüdiger Vogt ( CSU) sagte sogar – nur halb im Scherz – dass er sich freue, jetzt als Stadtrat aufhören zu dürfen.

Die Überlegung von Kämmerer Markus Häckl, beim Landkreis eine Stundung der Kreisumlage zu beantragen, konterte Rüdiger Vogt sofort. Es sei eigentlich umgekehrt, so der Finanzreferent, der Kreis denke jetzt eher an eine Erhöhung der Kreisumlage. Vor allem die Lage der beiden Krankenhäuser in Neuburg und Schrobenhausen sei jetzt prekär. „Sie häufen Defizite an, 50 Prozent der Betten sind leer“, so Rüdiger Vogt.

Durchziehen will die Stadt Neuburg heuer auf jeden Fall die Erweiterung der Grundschule am Schwalbanger und den Sozialwohnungsbau am Siedlerweg in Feldkirchen. Beide Baustellen sind gestartet, viele Gewerke sind vergeben. Ansonsten wird zurückgedreht, was geht: Sanierung Nachtberg, Erschließung Krauthauskapelle, Vorbereitung Heckenweg, Obdachlosenasyl, Grundstückskäufe, Erweiterung Mittelschule und Grundschule am Englischen Garten. Auch der Neubau der Gerhart-Hauptmann- und Adalbert-Stifter-Straße kommt heuer nicht. Der Bauhof kann sich die neue Kehrmaschine (für 240.000 Euro) erst 2021 kaufen und der Bauunterhalt muss 170.000 Euro abzwacken.

Kommt die Wirtschaft in Neuburg schnell wieder in Gang?

Ob die Wirtschaft rasch wieder in Gang kommt? Wenn man täglich Stundungsanträge von Firmen bekommt und Steuer-Vorauszahlung sinken, „dann wird es für uns 2021 nicht besser werden“, befürchtet Stadtkämmerer Markus Häckl. Er plädiert dennoch für angemessenes Investieren und „gegen Stillstand“. Das sieht auch OB Bernhard Gmehling so. Die Stadt würde sofort wieder umfassend in Schulen und Kindergärten investieren, doch das benötigte Geld müsse erst erarbeitet werden: „Ohne die Wirtschaft geht nichts.“

Der Ferienausschuss trifft jetzt die Entscheidungen, und zwar mit Abstand und weitgehend mit Mundschutz. Bild: Winfried Rein

Stadtrat Klaus Brems von der Fraktion der Freien Wähler plädierte in seiner vorletzten Stadtratssitzung für einen Nachtragshaushalt und will die mittelfristige Finanzplanung neu aufstellen. Auch der Landkreis „pfeift aus dem letzten Loch“, betont der Sozialpolitiker. Jetzt zeige sich, dass es falsch gewesen sei, die kleinen Krankenhäuser kaputtzusparen.

Mit zwei Millionen Euro an Zuschüssen und freiwilligen Leistungen zeigt sich die Stadt Neuburg heuer noch großzügig. Etliche Posten fallen mit der Absage von Veranstaltungen weg. Dennoch liege hier noch ein Einsparpotential, findet SPD-Stadtrat Horst Winter. Die Großzügigkeit des Stadtrates hatte er in Haushaltsdebatten regelmäßig angemahnt. Jetzt ist er zuversichtlich, „denn Optimismus ist der bessere Weg als Schwarzmalerei.“ Da wollte niemand im Ferienausschuss widersprechen.

