vor 20 Min.

Der Stadtbus bleibt weiter kostenpflichtig

Antrag von Linken-Stadtrat Wittmair abgelehnt

An Samstagen sollen alle Stadtbusse kostenlos fahren – diesen Antrag hat Stadtrat Michael Wittmair ( Die Linke) eingereicht. Die Mitglieder des Werkausschusses lehnen ihn mit großer Mehrheit ab.

Wittmair sieht den Gratis-Stadtbus ebenso wie einen Onlineshop für die Neuburger Geschäfte sowie verstärkte Werbung als Wege zu „besserer Kundenfrequenz“ in der Neuburger Innenstadt. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling hält davon wenig. Das Stadtmarketing sei bereits vielfach im Internet präsent und der öffentliche Nahverkehr in Neuburg sei gut und preisgünstig gestaltet. „Wir können nicht alles herschenken“, sagt Stadträtin Doris Stöckl ( CSU).

Frank Thonig (WIND) dagegen findet, dass kostenfreie Busfahrten am Samstag „der Stadt nicht weh tun und die Außendarstellung verbessern.“ Man könnte es 2021 einmal ausprobieren, findet Grünen-Stadtrat Gerhard Schoder. Verkehrsreferent Bernhard Pfahler (FW) ist dagegen. Mit der Semmeltaste biete die Stadt an Samstagen drei Stunden kostenloses Parken, das sei doch ein attraktives Angebot. Das Parken in Neuburg kostenlos zu machen und gleichzeitig die Busse gratis fahren zu lassen, „das ist schon eine diffuse Stoßrichtung“, sagte Bürgermeister Johann Habermeyer in Richtung Wittmair. Gegen die Stimmen von Frank Thonig und Ralph Bartoschek (SPD) lehnte der Ausschuss sowohl den Gratis-Bus am Samstag wie auch das kostenfreie Plakatieren von Buswartehäuschen ab.

55.000 Euro Verlust beim Busbetrieb

Der Verzicht auf Busfahrkarten an Samstagen – wie in der Corona-Hauptkrise – würde die Stadtwerke jährlich etwa 12.000 Euro kosten, so Betriebsleiter Andreas Bichler. Im Vergleich zum ersten Halbjahr 2019 hat der Busbetrieb heuer bereits 80.000 Fahrgäste und 55.000 Euro Einnahmen verloren. Damit steigt das bisher übliche Jahresdefizit von 500.000 bis 600.000 Euro weiter an. Das Busunternehmen Seitz/Jägle betreibt weiterhin die Neuburger Stadtbusse mit fünf Linien und übernimmt zum 1. Januar 2021 erstmals die Konzession von den Stadtwerken. (rew)

