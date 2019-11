vor 50 Min.

Der Verdächtige schweigt weiter

Die Polizei sucht immer noch nach den Gründen für den Tod einer 80-Jährigen

Nach dem gewaltsamen Tod einer 80-Jährigen im Ingolstädter Ortsteil Haunwöhr hat die Polizei am Freitagabend einen 27-jährigen Verdächtigen festgenommen. Doch der Mann aus dem Kreis Eichstätt schweigt nach wie vor. Wieso es zu der Tat kam, müssen jetzt die weiteren Ermittlungen der Polizei klären.

Die Frau hatte allein in dem Einfamilienhaus gewohnt. Als mehrere Bekannte und auch die Haushälterin mehrere Tage lang keinen Kontakt mehr zu der Frau hatten, riefen sie am vergangenen Mittwochabend die Polizei. Die Beamten fanden die Frau schließlich tot in ihrem Keller liegen. Bereits da hatte sich herausgestellt, dass die Seniorin wohl gewaltsam zu Tode gekommen ist. Eine Obduktion hatte den Verdacht bestätigt. Bereits zwei Tage später klickten die Handschellen bei dem 27-Jährigen, als er gerade im Haus seiner Schwester im Kreis Eichstätt war. Der Verdächtige ist bei der Polizei kein Unbekannter. Wie Sprecher Hans-Peter Kammer mitteilte, sei der Mann unter anderem bereits wegen gefährlicher Körperverletzung und auch im Zusammenhang mit Drogendelikten in Erscheinung getreten. Wie die Ermittler dem Mann genau auf die Spur gekommen sind, will Kammerer nicht sagen. Nur so viel: Die Ergebnisse der Spurensicherung hätten den Verdacht auf den Mann gelenkt, der seit dem Wochenende in Untersuchungshaft sitzt. Nach derzeitigen Erkenntnissen kannten sich das Opfer und der mutmaßliche Täter nicht. Noch steht auch nicht fest, wie der Mann in das Einfamilienhaus im Ingolstädter Süden gekommen ist. Offensichtliche Einbruchsspuren gibt es nicht und es muss auch erst noch geklärt werden, ob Gegenstände aus dem Haus verschwunden sind.

Der Sohn der Verstorbenen hatte nach Angaben der Polizei zuletzt am Sonntag der vergangenen Woche Kontakt mit seiner Mutter. Deshalb ist davon auszugehen, dass sich die Tat irgendwann zwischen Sonntag und Mittwoch ereignet haben muss. Die Frau ist durch brutale Gewalt gegen Hals und Oberkörper zu Tode gekommen. (rilu)

