Der Weg des Großen Brachvogels vom Donaumoos zur Atlantikküste

Plus Wiesenbrüter in Bayern verlieren zunehmend geeignete Brut- und Nahrungsflächen. Wo der junge Große Brachvogel aus dem Donaumoos im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen überwintert, ist es nicht nur wärmer.

Der Große Brachvogel steht wie kaum ein anderer Vogel für das Problem der Wiesenbrüter in Bayern. Diese verlieren zunehmend geeignete Brut- und Nahrungsflächen und die intensive Bewirtschaftung der Felder und Wiesen gefährdet ihren Nachwuchs. Deshalb kooperieren der Landesbund für Vogelschutz (LBV), die Vogelschutzwarte am Bayerischen Landesamt für Umwelt (LfU) und die Naturschutzbehörden, um mithilfe besenderter Vögel mehr über das Leben dieser Art herauszufinden, um ihren Schutz zu verbessern. Gefördert wird das Projekt durch den Bayerischen Naturschutzfond. Auch der Landkreis Neuburg-Schrobenhausen ist mit dabei.

Der LBV führt seit 2016 ein Satelliten-Telemetrie-Projekt „Großer Brachvogel“ durch. Bisher wurden 22 Brachvögel, davon acht in diesem Jahr, besendert. Die Projektleiterin Verena Auernhammer konnte heuer in einem Wiesenbrütergebiet im Donaumoos, das von ehrenamtlichen Helfern in Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde am Landratsamt in Neuburg seit Jahren betreut wird, einen Jungvogel besendern. Er bekam den Sender, der 12,5 Gramm wiegt und mit einem Solarmodul ausgestattet ist. Mit knapp fünf Wochen, kurz vor seiner Flugfähigkeit, wird der Sender am unteren Teil des Rückens befestigt. Dieser GPS-Sender speichert kontinuierlich Bewegungsdaten unseres Brachvogels und schickt diese über das Mobilfunknetz auf einen Rechner.

Großer Brachvogel aus dem Donaumoos legte über 1000 Kilometer zurück

Wie Ulrich Mayer, der die LBV Kreisgruppe Neuburg-Schrobenhausen vertritt und sich seit über 30 Jahren um die Großen Brachvögel im Donaumoos kümmert, mitteilt, brach der junge Donaumoos-Brachvogel, der noch keinen Namen hat (Paten werden vom LBV gesucht), am 27. Juli zu seiner ersten Reise in ein Überwinterungsgebiet auf. Durch die übermittelten GPS-Daten weiß der LBV nun seine Flugroute und seinen Aufenthaltsort. Sein Flug führte ihn über Ulm, den Bodensee, Zürich, Genfer See, Rhonetal, quer über Frankreich in die Gegend von Bordeaux zum Becken von Arcachon. Die über 1000 Kilometer lange Strecke legte er überwiegend in einer einzigen Nacht zurück. Dabei erreichte er Spitzengeschwindigkeiten, je nach Wetterlage, von 85 Stundenkilometer und Flughöhen bis zu 2000 Meter. Seitdem hält er sich bei seiner Nahrungssuche und zum Schlafen in den Naturschutzreservaten im Becken von Arcachon auf.

Ein besenderter Brachvogel im Flug. Bild: Dirk Ullman

„Man kann sich vorstellen, dass es unserem Brachvogel bei Temperaturen um derzeit 18 Grad bei der Dune du Pilat jetzt besser gefällt als im nebeligen Donaumoos“, erzählt Mayer. In den Überschwemmungsflächen findet er ein reichliches Nahrungsangebot. Als Watvogel stochert er mit seinem langen gebogenen Schnabel im Schlick nach Würmern, winzigen Krebsen und anderem Getier. Es wird erwartet, dass er noch im nächsten Jahr im Überwinterungsgebiet bleibt und erst zurückkommt, wenn er zwei Jahre alt ist. „Ab dem dritten Jahr werden Brachvögel geschlechtsreif und dann wird er hoffentlich wieder im Donaumoos auftauchen und einen Partner suchen“, sagt Mayer.

Verena Auernhammer berichtete in einem Gespräch von einem Brachvogel, der im Gelände des Münchner Flughafen besendert wurde. „Es scheint, als wäre dieser Vogel so von seinem Geburtsort geprägt, dass dieser auf seiner Rückreise aus dem Überwinterungsgebiet immer wieder Flughäfen anflog, bevor er wieder an seinem Geburtsort im Erdinger Moos ankam.“

Von den Großen Brachvögeln gibt es im Donaumoos nur noch rund 20 Brutpaare

Die Großen Brachvögel gehören zu den bedrohtesten Tierarten in Bayern. So ein Brachvogel ist eine markante Erscheinung mit circa 55 Zentimeter Körpergröße, dem langen gebogenen Schnabel und den typischen Rufen. Im Donaumoos war er die Vorzeigeart für intakte Feuchtwiesenflächen mit ihrem Artenreichtum an Pflanzen und Tieren. Ulrich Mayer sagt: „Inzwischen gibt es hier nur noch rund 20 Brutpaare. Wie fast überall in Bayern ist auch im Donaumoos der Bruterfolg seit Jahren sehr gering.

Auch hier sind die Ursachen für den Rückgang großflächige Mahd von Wirtschaftswiesen, die Nahrungsverfügbarkeit von Insekten und die tief liegenden Grundwasserstände, die große Mäusepopulationen zulassen und dadurch Prädatoren wie den Fuchs anlocken.“ Artenschutz für den Großen Brachvogel bedeutet auch Klimaschutz. Nur durch den Erhalt der Moormächtigkeiten durch Moorrenaturierung und extensive feuchte Wiesen kann CO2 weiter im Moorboden gespeichert bleiben. Derzeit werden im Donaumoos pro Jahr über 400.000 Tonnen klimarelevantes CO2 durch die landwirtschaftliche Nutzung freigesetzt. (nr)

