Der Weg zum Polizist

Beamte informieren Schulabgänger über Ausbildungsmöglichkeiten

Am kommenden Samstag, 6. Juli, findet bei der II. Bereitschaftspolizeiabteilung ein Infonachmittag für junge Menschen statt, die sich vorstellen können, einmal bei der Polizei zu arbeiten.

Jugendliche und ihre Eltern haben an diesem Tag von 13 bis 16 Uhr die Gelegenheit, sich aus erster Hand auf dem Gelände der Bereitschaftspolizei über den Polizeiberuf zu informieren. Die Besucher werden an der Hauptzufahrt an der Pirkheimerstraße 3 in Eichstätt von jungen Beamten, die derzeit ihre Ausbildung beim 23. Ausbildungsseminar absolvieren, in Empfang genommen und anschließend durch die Ausbildungsstätten geführt. Hierbei werden praktische Beispiele aus der Polizeiausbildung gezeigt, Vorträge angeboten oder Vorführungen in Selbstverteidigung demonstriert. Und die Lehrsäle für verschiedene Ausbildungsfächer können auch besichtigt werden. Es besteht zudem die Möglichkeit, Teile des Sporteinstellungstestes auszuprobieren. An dem Infotag können sich die Polizeibeamten von morgen ein Bild über den anspruchsvollen Beruf machen. Für Abiturienten besteht zudem die Möglichkeit, direkt in die 3. Qualifikationsebene für den Polizeivollzugsdienst einzusteigen. Für Fragen zu den Einstellungsvoraussetzungen und zur Ausbildung steht neben dem Ausbildungspersonal auch der Einstellungsberater des Polizeipräsidiums Oberbayern Nord zur Verfügung. Zum Einstellungstermin September 2020 stehen mehr als 900 Ausbildungs- und Studienplätze im Polizeivollzugsdienst zur Verfügung. Nähere Informationen gibt es im Internet unter www.mit-sicherheit-anders.de. (nr)

Die Bereitschaftspolizei weist ausdrücklich darauf hin, dass es sich nicht um einen Tag der offenen Tür handelt, sondern um eine Informationsveranstaltung für Berufseinsteiger.

