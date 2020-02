vor 28 Min.

Der Wunschzettel der Wirtschaft in Neuburg

Hartmut Beutler (rechts), Vorsitzender des IHK-Regionalausschusses Neuburg-Schrobenhausen, und Elke Christian, Leiterin der IHK-Geschäftsstelle Ingolstadt, stellten am Mittwoch das Positionspapier der IHK-Unternehmen im Landkreis zur Kommunalwahl im März vor.

Die IHK nutzt die Kommunalwahl, um Forderungen an die Wahlkämpfer zu stellen. Was Vorsitzenden Hartmut Beutler besonders stört.

Von Manfred Dittenhofer

Dem Landkreis geht es gut. Die Arbeitslosenquote liegt unter zwei Prozent. Damit das so bleibt, möchte der IHK-Regionalausschuss Neuburg-Schrobenhausen die Kommunalwahlen nutzen, um die Politik auf die notwendigen Rahmenbedingungen einzuschwören. Vorsitzender Hartmut Beutler hat am Mittwoch ein Positionspapier vorgestellt, das sich mit Infrastruktur genauso beschäftigt wie mit Bildung, Flächenentwicklung und Bürokratieabbau. Mit dieser Positionierung zur Kommunalwahl im März, erarbeitet in mehreren Workshops der IHK-Mitglieder im Landkreis, möchte die IHK den 6400 Unternehmen im Landkreis bei der weiteren Entwicklung helfen und den zukünftigen politischen Entscheidern einige Tipps mit auf den Weg geben, wo es noch hakt.

Fragt man die IHK, welche Entwicklungen die Wirtschaft der Region braucht, dann steht die Infrastruktur immer an erster Stelle. Beutler nennt den Ausbau der B16, aber auch den notwendigen Brückenschlag in Neuburg und die Umsetzung der seit Jahrzehnten besprochenen Umgehungsstraße für Schrobenhausen. Neben der realen Verkehrsinfrastruktur steht aber auch die Infrastruktur zur weiteren Digitalisierung der Unternehmen auf dem Wunschzettel der IHK. „Eine leistungsfähige Glasfaserstruktur und der Ausbau des 5G-Mobilfunks seien Voraussetzung für die digitale Fitness von Unternehmen.

Auf dem Wunschzettel der Wirtschaft steht die Flächenentwicklung

Ein wichtiges Thema für die IHK ist auch die Flächenentwicklung. Zu wenig ausgewiesene Gewerbeflächen gebe es im Landkreis, bemängelt Hartmut Beutler. „Im gesamten Landkreis haben wir momentan gerade einmal vier Ortschaften mit insgesamt 108 Hektar freier Gewerbeflächen, das sind Rennertshofen, Brunnen, Burgheim und Ehekirchen.“ Das sei zu wenig, um die Entwicklung der Unternehmen zu fördern. Hartmut Beutler wehrt sich gegen die Deckelung der Ausweisung, die immer mal wieder diskutiert werde. „Wir brauchen eine vorausschauende Planung der Gewerbeflächen, damit wir Perspektiven haben.“ Das Gleiche gelte für die Entwicklung von Wohnraum. Trotz wirtschaftlicher Dellen erwarten Hartmut Beutler und Elke Christian, Leiterin der IHK-Geschäftsstelle in Ingolstadt, den weiteren Zuzug von dringend benötigten Facharbeitern. Für die Ausweisung von Gewerbe- und Wohnflächen sei ein aktives und strategisches Flächenmanagement gefragt. Das Wort Flächenfraß kann Hartmut Beutler nicht hören. „Gerade einmal 1,1 Prozent der Fläche des Landkreises Neuburg-Schrobenhausen sind mit Gewerbe, Handel, Industrie und Dienstleistung belegt.“ Da könne man wahrlich nicht von Flächenfraß sprechen. Außerdem ginge die Wirtschaft sorgsam mit den Flächen um.

Stärkung der Schulen ist für die Wirtschaft wichtig

Der momentan akute Facharbeitermangel zeigt auch die Notwendigkeit, die Bildungseinrichtungen zu stärken. Die IHK begrüßt den geplanten THI-Campus in Neuburg, nimmt aber auch und vor allem die Berufsschulen in den Fokus. Die müssen im Landkreis gestärkt werden, denn die Nähe vieler Ausbildungsmöglichkeiten sei entscheidend für die Standortwahl. Damit könne man das Fachkräftepotenzial vor Ort halten.

Weniger Formulare und damit Bürokratie wünscht sich jeder. Die IHK aber wird konkreter und fordert, dass der Landkreis ein RAL-Gütezeichen für mittelstandsorientierte Kommunalverwaltungen anstreben sollte. 14 Gütekriterien würden für das Siegel geprüft, erklärte Elke Christian. Die Infrastruktur der Verwaltungen müsse digitalisiert werden. Und die Kommunen müssten durch mehr Ansprechpartner die Wirtschaftsförderung stärken. Denn eines dürfe nicht vergessen werden, so Beutler: Am Ende werden die Einnahmen der Kommunen durch wirtschaftliches Handeln erwirtschaftet, entweder direkt über die Gewerbesteuereinnahmen oder indirekt über Lohnsteuer und andere Abgaben.“

