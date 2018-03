vor 24 Min.

Der erste wichtige Meilenstein im Berufsleben

25 frischgebackene Handwerkergesellen erhielten ihre Briefe. Was ihnen mit auf den Weg gegeben wurde.

Von Xaver Habermeier

Wenn sich der stellvertretende Kreishandwerksmeister Christian Stemmer mit seiner Geschäftsführerin Petra Reiter, mit Landrat Roland Weigert, mehreren Ausbildern und Vertretern aus Schulen um die Wette freut, dann muss das schon einen ganz besonderen Grund haben. Es sind die guten Leistungen von 13 Metallbauern, acht Anlagenmechanikern und vier Maurern, die nach dreieinhalbjähriger Ausbildung zu dieser Freude Anlass gaben. Jetzt wurden die jungen Frauen und Männer im Beisein zahlreicher Ehrengäste aus Politik und Handwerk sowie ihrer Eltern bei der Freisprechungsfeier im Sitzungssaal vom Landratsamt von ihren Pflichten als Lehrling entbunden.

„Wer Erfolg haben möchte, darf nicht stehenbleiben“

Weil Kreishandwerksmeister Hans Mayr krankheitsbedingt fehlte, führte Stemmer als Vize erstmalig die Freisprechungsfeier durch. Bei seiner Premiere erinnerte er an seine eigene Freisprechungsfeier vor 27 Jahren und seinen Werdegang. „Wer Erfolg haben möchte, darf nicht stehenbleiben.“ Die Gesellenprüfung sei nur die erste Station auf dem Weg der Weiterqualifizierung. Neue Technologien und Verfahren sowie veränderte Verhaltensweisen erforderten ihre Anpassung auch im Bereich des Handwerks. „Das eigentliche Lernen begann bei mir erst mit der Zeit als Geselle“, sagte Stemmer. Sich Werte und Tugenden zu bewahren, sei ein wertvolle Instrument im Leben, egal ob bei der Arbeit oder privat. „Geht respektvoll miteinander und untereinander um.“ Abschließend gab Stemmer den Jugendlichen noch diesen Tipp mit auf dem Weg: „Geht mit folgender Einstellung in den Tag. Das Beste was meinem Gegenüber heute passieren kann, ist das, dass er mich trifft.“

Zeichen für die hohe Bedeutung des Handwerks

Die Freisprechungsfeier spiegle die Auszeichnung und Würdigung für die frisch gebackenen Gesellinnen und Gesellen wieder, sei aber auch Zeichen für die hohe Bedeutung des Handwerks. Denn Handwerk habe auch in unserem Landkreis immer noch goldenen Boden. Petra Reiter verwies dazu auf Zahlen, die für sich sprechen. Im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen haben wir derzeit rund 7600 Beschäftigte in 1765 Betrieben und man rechnet mit rund 863 Millionen Euro Umsatz im Jahr. Anschließend motivierte Landrat Roland Weigert die Jugendlichen in seinem Grußwort. „Wir brauchen Sie, ihr Handwerk setzt in unserem Landkreis wichtige Impulse.“ Die Bedingungen für eine ordentliche Ausbildung bezeichnete er als hervorragend, den Abschluss der Lehre als ersten wichtigen Meilenstein im Berufsleben. Er appellierte zum Weiterarbeiten und zum Weiterlernen über den zweiten oder dritten Bildungsweg. „Dazu soll das Studieren hier in Neuburg gleich hinter dem Landratsamt in wenigen Jahren möglich werden“, blickte Weigert aus dem Fenster in Richtung Lassigny-Gelände, wo der Hochschulcampus der TH Ingolstadt entstehen soll.

