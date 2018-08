vor 39 Min.

Der ganz normale Wahnsinn in Oberstimm

Der Barthelmarkt rückt Oberstimm wieder in die Mitte Bayerns. Warum am heutigen Montag das Bierzelt möglichst nicht vor sechs Uhr geöffnet werden soll.

Von Manfred Dittenhofer

Das Wetter gab dieses Jahr dem Barthelmarkt kein Pardon. Obwohl? Der Einzug der Vereine und der Brauereien, der am Freitag das Volksfest eröffnete, konnte noch ohne Regen stattfinden. Und danach ließen sich die Besucher die gute Laune durch das zeitweise Nass von oben nicht vermiesen. Zumal die Schauer zwar teils heftig, aber zeitlich begrenzt auftraten. Und auch bei den kühleren Temperaturen ging es in den Festzelten heiß her.

Bereits am Freitag waren diese gute besucht. Im Herrenbräu-Zelt tanzten die Gäste schon am Nachmittag auf Bänken und Tischen. Um 15 Uhr hatte Manchings Bürgermeister Herbert Nerb im Stiftl-Zelt das erste Bierfass mit zwei Schlägen angezapft. Experten bestätigten dem Marktoberhaupt eine sichere Hand und sprachen gar von „nicht ganz zwei Schlägen“. Der zweite Schlag sei eigentlich nicht mehr nötig gewesen und nur zur Sicherheit gesetzt worden. Für die Mitglieder des Marktausschusses ist dieses verlängerte Wochenende das härteste im Jahr.

Neben dem Bürgermeister, den Ordnungsamtsmitarbeitern und den Kräften der Polizei und der Sicherheitskräfte sind sie fast rund um die Uhr im Einsatz. Wie auch die Mitarbeiter der Bierzelte, Fahrbetriebe und Verkaufsstände.

Woher der Barthelmarkt in Oberstimm seinen Namen hat

Erstmals nach zehn Jahren startete das Fest übrigens am Tag des Namensgebers. Benannt ist eines der größten Volksfeste Bayerns nach Sankt Bartholomäus, dem Namenspatron der Oberstimmer Kirche und dem Schutzheiligen der Fischer und Schäfer. Gesichert geschichtlich erwähnt wird der Barthelmarkt bereits Mitte des 14. Jahrhunderts. Allerdings hatte möglicherweise bereits zu Zeiten der römischen Herrschaft ein Pferde- und Viehmarkt stattgefunden. Und genau der ist am Montag wieder eines der Herzstücke des Barthelmarktes. Pferde werden dort zwar kaum mehr gekauft, die Tierschau ist aber allseits beliebt und gehört einfach dazu. Und auch das angebotene Kleingetier kann man nicht gleich mitnehmen. Zu viele Spaßvögel hatten in den vergangenen Jahren geglaubt, dass ein Ziegenbock die Busfahrt nach Hause auflockern könnte. Aus diesem Grund wird nun verstärkt auf das Tierwohl geachtet.

Außerdem schon Tradition am Montag sind die Öffnungszeiten der Bierzelte zu nachtschlafenden Zeiten. Offiziell heißt es sechs Uhr, aber oft ist der Andrang auf die Zelte schon früher so groß, dass die Ordnungskräfte die Türen öffnen. Im vergangenen Jahr war es exakt 5.07 Uhr. Bürgermeister Nerb aber will zurück zur offiziellen Öffnungszeit. In den vergangenen Jahren hat man sich in kleinen Schritten an diese Zeit angenähert, nachdem vor rund zehn Jahren die Exzesse, dass von Sonntag auf Montag einfach durchgemacht wurde, beendet worden waren.

Bereits am ersten Abend hatte die Polizei einiges zu tun: streitende Nachbarn, betrunkene Autofahrer, Diebstähle. Eigentlich das Übliche. Als Schuldiger wurde in den meisten Fällen schnell übermäßiger Alkoholkonsum entlarvt – ein altbekannter Begleiter auf dem Barthelmarkt.

Themen Folgen