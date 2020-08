00:32 Uhr

Der große Nutzen der Nutzfahrzeugflotte

Zahl der Nutzfahrzeuge ist auch im Landkreis gestiegen. Warum sie Teil einer ausgeklügelten Logistikkette sind

Von Teja Banzhaf

Wenn es eines Beweises bedurft hätte, wie unentbehrlich heutzutage Autos sind, Corona hat ihn erbracht. Denn die Supermärkte als Dreh- und Angelpunkt der Versorgung wären ein Komplettausfall gewesen, hätte es nicht die Nutzfahrzeugflotte gegeben, die herangekarrt hat, was die Bevölkerung brauchte. Da traf es sich gut, dass die Zahl der Nutzfahrzeuge 2020 bundesweit vor dem Corona-Lockdown einen neuen Rekord erreicht hatte. Ihre Zahl stieg auch im hiesigen Landkreis.

Wie der Zeitungsdienst Südwest berichtet, konnten 3,28 Millionen schwere, vor allem aber leichte Nutzfahrzeuge liefern, was das Zeug hielt – nicht nur in die Lebensmittelgeschäfte, sondern auch nach Hause. Denn Homeshopping boomte in Zeiten von Homeoffice und Homeschooling. In Neuburg-Schrobenhausen sind 4352 Fahrzeuge aller Gewichtsklassen Teil dieser ausgeklügelten Logistikkette, wie die Bestandsanalyse des Kraftfahrt-Bundesamtes für 2020 ergibt. Das sind 212 mehr als im Vorjahr. Der Haken an der Sache: Wer Autos generell loswerden möchte, wird an der Erkenntnis, wie systemrelevant sie sind, wenn es darum geht, den Laden am Laufen zu halten, keine rechte Freude haben. Vor allem in Städten würde ohne Lieferkette nicht nur die Versorgungslage bei Klopapier heikel. Denn Geschäfte können nur verkaufen, was sie selbst vorher geliefert bekommen haben.

„Logistik“ ist das Zauberwort, auf dem das Leben beruht: Dafür gibt’s eine wissenschaftliche Definition: Logistik ist demnach ‘’... die Sicherung der Verfügbarkeit des richtigen Gutes, in der richtigen Menge, im richtigen Zustand, am richtigen Ort, zur richtigen Zeit, für den richtigen Kunden und zu den richtigen Kosten“. Diese Aufzählung stammt aus den 1960er Jahren, wird Edward Grosvenor Plowman zugeschrieben, der an der Universität Standford lehrte, und war nie wertvoller als heute. Denn nach den Erfahrungen aus Corona weiß man: Es nutzt nichts, wenn irgendwo Klopapier produziert wird, es muss die obigen Schritte durchlaufen, damit die Leute was davon haben.

Wenn das Leben heutzutage eine logistische Meisterleistung ist, dann sind Nutzfahrzeuge Rückgrat dieser Transportkette. Sie erwirtschaften einen wesentlichen Teil des 279-Milliarden-Umsatzes, den die Logistikbranche 2019 nach Angaben ihres Bundesverbandes verzeichnete.

Zur Logistikflotte auf der Straße gehören die Anfang 2020 im Landkreis registrierten 510 Lkw über zwölf Tonnen. Aber zahlenmäßig sind die schweren Lkw Leichtgewichte im Vergleich zu dem, was unter zwölf Tonnen und speziell unter 3,5 Tonnen unterwegs ist: Die schweren Lkw und Lastzüge machen in Neuburg-Schrobenhausen gerade mal 11,7 Prozent des Nutzfahrzeugbestandes aus. Insgesamt 3839 Nutzfahrzeuge der kleinen Klassen bis zwölf Tonnen sind da etwas ganz anderes. Im Landkreis machen in dieser Gruppe die 3467 Nutzfahrzeuge von unter 2,8 bis 3,5 Tonnen zulässigem Gesamtgewicht rund 79,7 Prozent des Nutzfahrzeugbestandes aus. Im Vergleich zum Vorjahr stieg die Zahl der Fahrzeuge in dieser Klasse um 195 oder sechs Prozent. Bei den Typen zwischen 3,5 Tonnen und zwölf Tonnen sank die Zahl dagegen um zwölf Fahrzeuge.

Wenn es morgen keine Nutzfahrzeuge mehr gäbe, meldet der Zeitungsdienst weiter, würde die Versorgung übermorgen zusammenbrechen. Warum da ein Tag dazwischen liegt? Weil es gerade mal einen Tag dauern würde, bis die ersten Lebensmittelgeschäfte leergekauft wären. Das war übrigens auch der Grund, warum beim Lockdown die Kfz-Werkstätten weiterarbeiten durften. Ohne Wartung von Polizeiautos, Krankenwagen, kleinen und großen Lastern wäre der Ofen schnell aus gewesen. (nr)

Themen folgen