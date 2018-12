vor 16 Min.

Descartes-Gymnasium: Besinnliches und festliches Konzert

Beim Konzert des Descartes-Gymnasiums in der Hofkirche zeigten die Schüler wieder ihr Können. Welche Lieder zu hören waren.

Von Annemarie Meilinger

Es hat schon eine lange Tradition, das Weihnachtskonzert des Descartes-Gymnasiums in der Hofkirche. Vor den Weihnachtsferien ist das Konzert eine Gelegenheit, Eltern und Freunden zu zeigen, was im Musikunterricht und in den verschiedenen musikalischen Gruppen erarbeitet wurde. Nicht weniger als zehn Ensembles gestalteten am Donnerstagabend ein 90-minütiges Programm mit vorweihnachtlicher Musik oder Musik, die in die „stade“ Zeit passt: Ruhiges, Besinnliches, Festliches.

Von der Empore aus eröffnete die Brassband mit einer für Bläser arrangierten Variante von „Gabriellas Song“, einer Filmmusik mit wohltuenden Basstiefen. Bläserformationen spielten auch Varianten von Jingle Bells und dem französischen Bläserwerk „Engel haben Himmelslieder“. Die Bläserklasse 6 spielte dabei auf sechs verschiedenen Blasinstrumenten. Die Geschwister Dörr – Sophia-Marie, Moritz-Maximilian und Jan-Alexander, – beteiligten sich an fast allen Werken, bei denen Streicher benötigt wurden. Als Familien-Streichertrio spielten sie eine ruhige F-Dur-Pastorale von Arcangelo Corelli. Später wechselte Sophia-Marie zu einer mittelalterlichen Geige, als sie die Flötistinnen und Trommler der Renaissancegruppe begleitete. Glasklare Flötenklänge, eine getragene Pavane von John Dowland und ein schwungvolles Canzon von William Brade zauberten Vorfreude auf das kommende Schloßfest in die Hofkirche. Flötenlehrerin Nicola Kloss hatte die Gruppe gut vorbereitet. Doch zunächst wärmte ein fünfköpfiges Vokalensemble mit Gitarrenbegleitung die Stimmung in der eiskalten Hofkirche mit einem Lied aus Tirol: „Immer wenn es Weihnachten wird“.

Unter anderem die Renaissance-Gruppe zeigte beim Weihnachtskonzert des Descartes-Gymnasiums, was sie heuer gelernt hat. Bild: Annemarie Meilinger





Descartes-Gymnasium: Die Flötistinnen zeigten Routine im Zusammenspiel

Aus der 10c stammen vier Flötistinnen – Alisa Beck, Pauline Georgiev, Jule Sand und Franziska Wünsch –, die große Routine im Zusammenspiel zeigten. Zwei Sätze aus einem Werk von Leonhard von Gall spielten die Vier: fein abgestimmt, zunächst verhalten dann angenehm schwungvoll und verspielt. Der „große Chor“, der mit 24 Sängern so groß gar nicht ist, wagte sich mit Musiklehrer Martin Göbel an ein anspruchsvolles Werk von Heinrich Schütz „Der Engel sprach zu den Hirten“. Offensichtlich wohler fühlte sich der Chor mit dem zeitgenössischen Werk ähnlichen Inhalts „Rise up Shepards and Follow“, einem Spiritual mit wechselnden Beiträgen der Stimmgruppen. Der Unterstufenchor gewann im Laufe des Konzerts immer mehr an Sicherheit, vor allem, wenn Elisabeth Löffler am Klavier Akzente setzte. In ihrem dritten Auftritt schafften sie es, mit „Shout Amen“ das Publikum zum Mitklatschen zu bewegen. Bläser, Streicher und Chorsänger gestalteten als Abschluss „Zu Bethlehem geboren“ mit wechselnden Beteiligungen und Volksgesang. Martin Göbel bedankte sich am Ende bei allen Musikern, Lehrern und Besuchern und forderte die Eltern auf, reichlich zu spenden, denn die Musikfachschaft könne immer Geld für Projekte gebrauchen. Einen Teil der Einnahmen bekommt der vom Descartes-Gymnasium seit langem unterstützte Pater Gerhard für seine Arbeit im südlichen Afrika.

