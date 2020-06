vor 18 Min.

Deutschpop aus dem Donaumoos

Plus Walter Scholz aus Ludwigsmoos veröffentlicht ein Album. Die erste Single daraus ist schon jetzt zu hören.

Von Claudia Stegmann

Walter Scholz aus Ludwigsmoos führt ein Doppelleben. Ein bodenständiges als Redakteur für Gesellschaftsspiele und ein künstlerisches als Musiker unter dem Namen „Leon Diwas“. Als solcher hat er jetzt ein Album aufgenommen, das im Juli zum Downloaden erscheinen wird. „Feinschliff“ heißt es und beinhaltet zehn rockig-poppige Songs auf deutsch, die Walter Scholz alle selbst geschrieben hat.

Leon Diwas ist musikalisch ein Nichts und ein Niemand. Das ist keine Kritik, sondern das sagt der gebürtige Schwabe aus Ludwigsburg bei Stuttgart über sich selbst. Der 54-Jährige, der seit neun Jahren in Königsmoos lebt, ist sich schon als junger Bursche der Musik verschrieben. „Als ich Zwölf war, habe ich mich unsterblich verliebt. Sie hieß ‚Musik‘ und interessierte sich nicht sonderlich für mich. Sie hing lieber mit den cooleren Jungs von den Schulbands ab und machte mir klar, dass ich mich besser nach was anderem umsehen sollte.“ Das hat er dann auch getan und sich dafür entschieden, sein Geld mit der Beschreibung von Spielregeln zu verdienen.

Leon Diwas ist der coolere Zwilling von Walter Scholz

In seiner Freizeit widmet er sich aber seiner fehlenden Coolness zum Trotz der Musik. Er schreibt Songs, nicht weil er ein besonders gutes Rhythmusgefühl, eine tolle Stimme oder eine begnadete Virtuosität hätte. Nein, er schreibt seine Lieder, weil er einfach Lust dazu hat. Mal sind sie rockig, dann sind es wieder Balladen. Mal spielt er in Dur, mal in Moll. Und manchmal wird daraus auch ein Synthesizer-Popsong, der den 80er Jahren entsprungen scheint. „Sie liebt dich“ heißt die erste Singleauskoppelung, die es ab sofort auf youtube, Spotify oder Deezer zu hören gibt.

Themen folgen