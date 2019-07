vor 27 Min.

Diakon Josef Lipeng Cui ist nun Priester

Wie der Mann mit chinesischen Wurzeln nach Neuburg kam und was ihn auszeichnet

Diakon Josef Lipeng Cui wurde am vergangenen Samstag in St. Augustin bei Bonn zum Priester geweiht. Der 33-jährige Ordensmann stammt aus China und trat dort 2007 in den Orden der Steyler Missionare ein. Im Jahr 2012 kam er nach Deutschland und absolvierte an der Ordenshochschule in St. Augustin das Theologiestudium.

Nach seiner Diakonenweihe im Oktober 2018 kam er zum Gemeindepraktikum in die Pfarreiengemeinschaft St. Peter und Hl. Geist nach Neuburg. Josef Cui eroberte mit seiner Offenheit, seinem Humor und seinem Lachen rasch die Herzen vieler Neuburger. 40 von ihnen machten sich am Wochenende zusammen mit Stadtpfarrer Herbert Kohler auf den Weg, um die Priesterweihe mitzufeiern.

Sie erlebten einen spannenden Gottesdienst in verschiedenen Sprachen und mit chinesischer und indonesischer Musik. Der Steyler Bischof László Német spendete nicht nur die Weihe, sondern gestaltete eine sehr persönliche Feier. Im Anschluss begann ein ausgelassenes Fest, bei dem viel getanzt und gesungen wurde. (nr)

