„Gutes Gespräch“ mit Landwirten

Landrat von der Grün erklärt Strategie im Donaumoos

Den Dialog mit den Landwirten im Donaumoos hat Landrat Peter von der Grün am Dienstag gesucht. Im Haus im Moos hatte er eine Bürgersprechstunde angeboten, um Rede und Antwort zu den geplanten Maßnahmen zu stehen, die der Freistaat mit 200 Millionen Euro unterstützen will.

Drei Landwirte hatten das Angebot angenommen: Zwei von ihnen haben ihr Erwerbsleben weitgehend noch vor sich, ein Dritter möchte seinen Betrieb in absehbarer Zeit guten Gewissens an seinen Sohn übergeben. Alle drei trieb die Sorge um, wie ihre Arbeit unter den neuen Voraussetzungen aussehen könnte, beschreibt Peter von der Grün die Eingangssituation.

In dem gut einstündigen Gespräch konnte der Landrat so manche Befürchtung aus dem Weg räumen – etwa jene, dass nirgendwo im Donaumoos mehr konventionelle Landwirtschaft möglich sei. Tatsächlich würden nur etwa 15 Prozent der Fläche für Klimaschutzkonzepte herangezogen werden.

„Wir sind gut auseinandergegangen“, war von der Grüns Eindruck. Im Grundsatz seien sich die Landwirte darüber einig gewesen, dass sich in der Bewirtschaftungsweise etwas ändern müsse.

Neben dem Landrat bieten auch die Landtagsabgeordneten Matthias Enghuber (CSU) und Roland Weigert (FW) Bürgersprechstunden an. Dass man sich nicht von Anfang an zusammengetan habe, sei wohl einem Missverständnis geschuldet, sagte von der Grün. Er schließe nicht aus, dass der Bürgerdialog auch im Dreierverbund fortgesetzt werde. Doch egal, in welcher Konstellation: Wichtig sei es jetzt, den Kontakt zu den Bürgern zu halten.