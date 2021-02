vor 39 Min.

Dicke Luft im Neuburger Stadtrat: Lag es am Livestream?

Erstmals wird der Neuburger Stadtrat im Livestream übertragen. Mancher Stadtrat nutzt offenbar die Plattform, um sich zu präsentieren, was im Rat für dicke Luft sorgt.

Auf die Streaming-Premiere des Neuburger Stadtrates warfen im Zeitraum der Übertragung aus dem Kolpinghaus insgesamt 452 Menschen einen Blick. Das teilte die Pressestelle der Stadt Neuburg mit. Gleichzeitig verfolgten innerhalb der gut zwei Stunden einmal 299 Personen online die Veranstaltung. Das war der maximale Wert, der gemessen wurde. Durchschnittlich nutzten 207 Menschen das erstmals technisch problemlos umgesetzte virtuelle Angebot der Stadt.

Stadtrat Neuburg im Livestream: Nutzten Stadträte die Plattform aus?

Vor Ort äußerten Stadträte den Vorwurf, dass so mancher im Gremium offenbar die Bühne der Liveübertragung nutzte. Christina Wilhelm ( AfD) etwa warf der Stadt vor, es nicht kommuniziert zu haben, dass das Parken in der Stadt wieder etwas kostet, und Bürger so in eine „Mausefalle“ tappen ließ. Oberbürgermeister Bernhard Gmehling nannte diesen Vorwurf eine „Frechheit“ und verwies auf Meldungen in der Presse und im Internet.

Florian Herold (FW) kritisierte daraufhin Wilhelm: „Sie nutzen diese Plattform, um auf die Stadt zu schimpfen. Das ist unangebracht und unpassend.“ Wilhelm bezeichnete diesen Vorwurf als „absurd“. Schließlich habe Matthias Enghuber (CSU) in einem Beitrag zum Thema Kindergarten ganze acht Minuten lang geredet, „als wäre er im Wahlkampf“. Auch Frank Thonig (WIND) hatte Enghuber nach seiner langen Rede lautstark kritisiert. (mari, ands)

