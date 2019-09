vor 18 Min.

Die AWO sucht ehrenamtliche Mitarbeiter

Für die neue Geschäftsstelle sucht der AWO Kreisverband Neuburg Menschen, die sich ehrenamtlich engagieren wollen. Wer alles mitmachen kann.

Von Marcel Rother

Wer sich ehrenamtlich engagieren möchte, für den ist die AWO-Geschäftsstelle in Neuburg – genannt „HerzWerk“ – vielleicht die richtige Anlaufstelle. Sie wurde vor rund eineinhalb Jahren komplett umgebaut, nun soll nach und nach mehr Leben in das frisch renovierte Domizil einziehen, erklärt Kreisverbandsvorsitzender Horst Winter. Mit einer Plakataktion wolle der Wohlfahrtsverband darauf aufmerksam machen, dass er neue „HerzWerker“ sucht.

„Der AWO Kreisverband hat 350 hauptamtliche und genauso viele ehrenamtliche Mitarbeiter“, erklärt Winter. Ehrenamtliche düften es aber ruhig noch etwas mehr werden, darum die Plakataktion, die in Zusammenarbeit mit der Neuburger Künstlerin Ute Patel Mißfeldt, entstanden ist. An mehreren Straßen in Neuburg machen die bunt gestalteten Leinwände auf die AWO aufmerksam. Zusätzlich weisen sie darauf hin, dass Interessierte am Freitag, 27. September, am Tag der langen Einkaufsnacht „Neuburg leuchtet“, in die AWO-Geschäftsstelle kommen und sich unverbindlich informieren können.

AWO: Wer sich engagieren möchte, ist willkommen

„Unsere Geschäftsstelle im Spitalplatzcenter wurde vor nicht allzu langer Zeit umgebaut und ist komplett ausgestattet“, sagt Winter. Mit einer Küche, einem Gymnastikraum und Veranstaltungsräumen, in denen auch große Gruppen von 50 Teilnehmern und mehr Platz finden. Nur an der Auslastung wolle der Kreisverband noch etwas arbeiten. Zwar sei diese in den vergangenen Monaten schrittweise nach oben gefahren worden, allerdings wäre es schade, wenn die Räume ungenutzt blieben. Auf den Plakaten steht, die AWO suche Menschen, die Zeit spenden und trösten. Allerdings wolle Winter den Aufruf so niederschwellig wie möglich verstanden wissen: „Jeder kann sich mit dem einbringen, was er kann und so viel er möchte.“

Wer sich gerne um Senioren kümmert, könne Zeit schenken, wer sportlich ist, könne Sportkurse anbieten und wer sich gerne handwerklich betätigt, könne Häkel-, Strick- oder Bastelkurse anbieten. Kurz: der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. „Wer sich engagieren möchte, ist willkommen“, sagt Winter.

Interessierte erreichen den AWO Kreisverband Neuburg unter der Telefonnummer 08431-41006.

Themen folgen