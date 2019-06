vor 59 Min.

Die Aufpasser beim Schloßfest

Unter dickem Samt und auf dünnen Sohlen kümmert sich die Schlosswache um Neuburgs Wahrzeichen. Auf Pflasterwegen und bei 30 Grad ist das ein Knochenjob.

Von Christof Paulus

Wenn die Holzsohlen im Takt auf das Pflaster stampfen, Hellebardenspitzen aus den Massen ragen und die Trommeln immer näher kommen, dann ist es besser, aus dem Weg zu gehen. Gerade noch zwängten sich hier in der Amalienstraße die Besucher Schulter an Schulter aneinander vorbei. Jetzt weichen sie alle auf der Stelle zur Seite, weil Jürgen Zimmermann den Berg hinaufruft: „Bildet eine Gasse – für die Schloßfestwache!“ Einige von denen, die gerade noch zusammengezuckt und zur Seite gewichen sind, haben jetzt schon ihr Handy gezückt und zum Filmen auf den Zug gerichtet: Trommler und Fahnenträgerin voran, marschieren die Wachen in ihren weiß-blau-roten Gewändern im Eilschritt durch die Gasse zwischen den Massen, über der Schulter ihre Hellebarden – die Unkundige vielleicht Speer nennen würden. Durch die Karmelitergasse, am Stadttheater vorbei erreichen die Schlosswachen wieder ihr Lager, direkt vor dem Eingang des Schlosses. Zwei Reihen hinter ihrem Mann ist Daniela Zimmermann auf der Runde durch die Altstadt mitgelaufen, sie trägt Brille, eine blonde Haarsträhne fällt unter ihrer Haube auf dem Kopf herunter. „Jetzt gerade hatte ich heuer zum ersten Mal Spaß auf dem Schloßfest“, sagt sie. Dabei ist es Samstagabend, das Fest schon 24 Stunden alt.

Gerade habe sie zum ersten Mal eine Pause gehabt, seit das Schloßfest begonnen hat, erklärt sie. Zwei Semmeln habe sie bisher gegessen – sonst nichts. Seit Monaten haben sie, ihr Mann und einige andere aus dem Neuburger Volkstheater den Dienst beim Schloßfest vorbereitet. Den hat das Volkstheater jetzt zu dieser, der 25. Auflage, vom Tauchsport-Club übernommen. Dieser war zuvor 30 Jahre lang für die Schlosswache zuständig gewesen – bis der Veranstalter des Schloßfestes, der Neuburger Verkehrsverein, damit nicht mehr zufrieden war. Im vergangenen Jahr hat er sich deshalb eine neue Wache gesucht – und im Volkstheater gefunden. Während Daniela Zimmermann spricht, liegt einer ihrer Kollegen auf den Pflastersteinen am Boden im Zelt hinter ihr und schläft, den Kopf auf einen Holzbalken gelegt.

Schloßfest: Die Schlosswache hat mehr zu tun, als sie erwartet hat

„Wir mussten umplanen“, sagt Zimmermann. „Teils sechs Stunden lang am Stück Dienst zu schieben, das schafft man nicht.“ In ihren Lederschuhen mit einfachen Holzsohlen, unter Hut, Hemd und Samtgewand, stehen die Wachen und sichern Tor, Bühne oder Museum im Schloss, wenn dort eine Aufführung stattfindet. Gerade ist Pause, einige der Wachen ruhen sich im Schatten in ihrem Lager aus. 60 Leute sind an beiden Schloßfestwochenenden für die Wache im Einsatz. Das sind deutlich mehr, als der Tauchsport-Club zur Verfügung hatte.

Ein drahtiger Mann mit grauem Bart kommt und geht immer wieder zum Lager, geht zurück ins Schloss oder in eine andere Richtung. Nicht nur das Gewand mit seinem goldenen Löwen auf der Brust trägt er, sondern auch ein Kabel um den Hals und einen kleinen Kopfhörer im Ohr. Eberhard Spieß ist das, „der Mann mit dem Hut“, wie die Wachen ihn nennen. Dabei trägt jede Wache einen Hut – doch Spieß hat seinen Namen deshalb, weil er alles koordiniert. Gerade kommt er wieder aus dem Schloss zurück. „Ruh dich aus. Für den Dienst nachher sind noch genug Leute da“, redet er auf Daniela Zimmermann ein.

Die Schlosswachen bei ihrem Trommellauf durch die Menschenmassen in der Altstadt. Bild: Christof Paulus

Der nächste Dienst – das ist auch der letzte an diesem Abend. Um 21.30 Uhr spielen gleich acht Neuburger Gruppen das Stück „Tanz und Scherz bei Hofe“ im Schlosshof. Schon kurz vor 21 Uhr setzen die Wachen sich von ihrem Lager aus in Bewegung. Jürgen Zimmermann weist jedem seinen Platz zu, er trägt dabei schon seine Kochmütze – und das nicht nur, weil er für die Schlosswachen gekocht hat. Im Stück, das gleich auf die Bühne kommt, wird er mitspielen – als Koch. Die Einweisung vor jedem Dienst muss sein: Denn die Schlosswache bewacht das Schloss nicht nur zur Zierde. Sie muss Erste Hilfe leisten, falls nötig. Und sollte die Altstadt evakuiert werden müssen, gehört das unter anderem auch zu ihren Aufgaben.

Neuburger Fanfarenzug auf dem Schloßfest. Video: Dorothee Pfaffel

Schnell nimmt Daniela Zimmermann ihren Platz als Wache neben der Bühne ein. Gemeinsam mit einem Kollegen und ihrer Hellebarde versperrt sie den Zugang zum Bereich hinter der Bühne. „Uns wurde die Aufgabe einfacher angekündigt, als sie ist“, findet sie. Doch verschaukelt fühlt sie sich nicht: „Der Verkehrsverein hat vielleicht einfach gedacht, dass wir genau wissen, was auf uns zukommt.“

Verkehrsverein Neuburg zufrieden mit der Wache beim Schloßfest

Friedhelm Lahn, der Vorsitzende des Verkehrsvereins sagt, Vertreter beider Vereine haben die Aufgaben in ausführlichen Gesprächen geklärt. Mit dem Volkstheater sei man sehr zufrieden. Und ohnehin: „Wir wollen es in zwei Jahren wieder machen“, versichert Zimmermann.

Jürgen Zimmermann weist seiner Frau Daniela (ganz links) und den anderen Wachen ihren Dienstplatz zu. Bild: Christof Paulus

Einer ihrer Kollegen kommt zu ihr, er beginnt kurz zu klagen, die Füße tun ihm weh, die Temperaturen unter seinem Gewand machen ihm zu schaffen. „Aber ich bin doch gern hier“, sagt er zu Zimmermann. Kurz darauf rauscht Spieß wieder an ihr vorbei, nicht ohne ihr im Vorbeigehen kurz etwas ins Ohr zu sagen. Wasser braucht er – doch nicht zum Trinken. Aus der Feuerstelle neben der Bühne schlagen die Flammen mannshoch heraus, Spieß muss den Brand löschen.

Die Schlosswache hat beim Schloßfest bis zum Ende zu tun

Das Bühnenstück nähert sich dem Ende. Zimmermann greift kurz in die Blumenkübel am Rand der Bühne neben ihr. „Ganz trocken“, sagt sie. „Die müssen wir gleich noch gießen.“ Denn: Auch das ist eine der Aufgaben der Wachen. Mit dem Ende des Bühnenstücks naht das Ende des Schloßfesttages. Die Schlosswache muss noch den Innenhof räumen und säubern. Dann ist ihr eigener Abstellraum im Südflügel des Schlosses an der Reihe. Und dann müssen sie zurück zu ihrem Lager – auf den Festtag anstoßen.

