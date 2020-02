Die Bagger rücken an auf Ingolstadts Straßen

Plus Die Schwerpunkte der Straßenbauarbeiten liegen bei Audi und neben dem Gießereiglände. Sperrungen großer Straßen wird es in Ingolstadt heuer nicht geben. Das hat mit der Landesgartenschau zu tun.

Das Frühjahr kommt und die Straßenbauer stehen in den Startlöchern. Vor allen Dingen an zwei Orten in Ingolstadt werden die Autofahrer dabei ausgebremst: Bei Audi (wobei hier das meiste schon fertig gestellt ist) und an der Roßmühlstraße zwischen Neuem Schloss und Gießereigelände. Hier ist noch mindestens bis Ende des Jahres die Straße gesperrt. Die weiteren Arbeiten beschränken sich auf Nebenstraßen.

Wegen der Landesgartenschau in Ingolstadt gibt es keine großen Straßensperrungen

Weder an den großen Einfallsstraßen zur Stadt noch in der Fußgängerzone wird in diesem Jahr gearbeitet, erklärt Tiefbauamtsleiter Walter Hoferer. Grund ist die Landesgartenschau, die am 24. April zwischen Westpark und GVZ eröffnet wird. Die Besucher sollen ohne Verkehrsbehinderungen zum Gelände im Nordwesten der Stadt fahren können. Und auch die Innenstadt will sich den Besuchern ohne Bagger und Baulärm präsentieren, weshalb die Sanierung der Fußgängerzone für ein Jahr pausiert.

Bild: Luzia Grasser

Zwei Bauabschnitte der Ostumgehung Etting sind nahezu fertig

Ein Großprojekt, das schon einige Jahre dauert und auch noch ziemlich Zeit in Anspruch neben wird, ist der vierspurige Ausbau der Ostumgehung Etting. Die Straße verläuft auf der West- und Nordseite des Audi-Geländes um die Technische Entwicklung herum und dann parallel zur ICE-Trasse in den Landkreis Eichstätt. Zwei der vier Bauabschnitte sind mittlerweile fast abgeschlossen: Der Bereich zwischen dem Knoten Dr. Ludwig-Kraus-Straße/Ettinger Straße über die Bahnlinie, vorbei am Umspannwerk und der Abzweigung nach Etting bis zur Abzweigung der August-Horch-Straße, die zum Tor 9 von Audi führt, ist mittlerweile vierspurig. Laut Hoferer fehlen nur noch kleine Arbeiten wie Markierungen und eine Ampel. Mit den beiden anderen Abschnitten soll dann nach der Gartenschau, allerspätestens jedoch in zwei Jahren begonnen werden. Hoferer rechnet damit, dass die Arbeiten dort rund drei bis vier Jahre dauern werden. Thema ist dabei auch der Ausbau des Schneller Wegs östlich des Audi-Werks, der das Audi-Gelände mit dem Ende der Nürnberger Straße bei Oberhaunstadt verbindet. Dort laufen Vorarbeiten, noch in diesem Jahr soll eine Brücke über den Augraben gebaut werden.

Die Roßmühlstraße soll eine Verbindung schaffen zwischen Gießereigelände und Ingolstädter Innenstadt

Eine Großbaustelle bleibt weiterhin die Roßmühlstraße. Dort wird eine neue Verbindung geschaffen zwischen dem Gießereigelände, auf dem gerade ein Hotel- und Kongresszentrum sowie das neue Museum für Konkrete Kunst und Design entstehen, sowie der Ingolstädter Innenstadt. Hoferer hofft, dass die Straße Ende des Jahres wieder für den Verkehr freigegeben werden kann – dann mit einem ganz neuen Aussehen. Das ganze Areal, betont Hoferer, soll mehr den Charakter eines Platzes denn einer Straße bekommen. Der Asphalt wird – in Anlehnung an das angrenzende Pflaster – nicht schwarz, sondern eher sandfarben werden. Geplant ist auch eine Verkehrsinsel für querende Fußgänger. Ziel sei es auch, dass die Autos auf der Straße künftig langsamer fahren, angedacht sei ein Tempolimit von 20 Stundenkilometern. Aktuell können die Autofahrer bereits bis zum Paradeplatz fahren. Die kompletten Arbeiten sollen im Frühjahr 2021 abgeschlossen sein.