Die BayWa ist in Neuburg fest etabliert

Die „Bayrische Warenvermittlung“ wächst weiterhin kräftig. Ein zusätzlicher Neubau in Neuburg für 4,5 Millionen Euro ist bereits geplant.

Von Manfred Dittenhofer

Die BayWa hat schon kräftig in den Neuburger Standort investiert und will das auch weiterhin tun. Nach dem Neubau der Werkstätten werden nun die alten Werkstätten abgerissen. An dieser Stelle wird dann ein neues Gebäude für den Baustoffhandel entstehen. Noch einmal rund 4,5 Millionen Euro lässt sich das die BayWa an ihrem Standort Neuburg kosten. Ein großer Teil der in Oberbayern geplanten Investitionen in Höhe von insgesamt rund 17,3 Millionen Euro.

Neuburg ist flächenmäßig einer der größten, wenn nicht sogar der größte BayWa Standort in Bayern. Er setzt sich aus einem Baumarkt, den Werkstätten für Landmaschinen und Lkw sowie einem Baustoff- und Agrarhandel zusammen. Die BayWa in Neuburg ist zudem Vertragspartner von MAN und bietet den vollen Service für diese Lkw-Marke.

So sieht die Bilanz der BayWa Neuburg aus

Am Donnerstag kamen die Spartenleiter Agrar, Technik, Energie und Baustoffe für Oberbayern in Neuburg zusammen, um die Bilanz 2018 vorzustellen. Die Geschäfte laufen gut. Im Agrarhandel sei ein deutlicher Trend hin zum Bio-Anbau feststellbar, berichtete Josef Sternecker, Spartengeschäftsführer Agrar. Weniger Pflanzenschutz und Dünger sei verkauft worden. Und in Forsting, bei München, hat die BayWa ein Getreidelager komplett auf Bio-Produkte umgestellt. Die Betriebsmittel für den Öko-Landbau würden von zertifizierten Standorten geliefert. „Wenn nun endlich der ersehnte Regen kommt, erwarten wir einen höheren Getreideumschlag und Betriebsmittel-Absatz.“

Auch bei der BayWa dreht sich alles um die digitale Zukunft der Landwirtschaft. „smart farming“ ist das Zauberwort. Es beschreibt die digitale Datenaufbereitung, um Ressourcen noch effektiver einzusetzen. Auf zwei Zentimeter genau wird gesät und gedüngt, wenn die Schlepper ein automatisches Spurführungssystem nützen. Auch die Düngeverordnung sei nur noch digital zu handhaben, so Sternecker.

Damit kommt Christoph Stiemke ins Spiel, der die Sparte Technik der BayWa in Oberbayern leitet. Gute Erzeugerpreise wirkten sich auf die Investitionsbereitschaft der Landwirte aus. „Das steigerte nicht nur den Verkauf, sondern auch den Umfang an Serviceleistungen.“ Und auch die Nachfrage nach Stalltechnik ist gestiegen. 2018 ist das Technikzentrum in Kombination mit der MAN-Werkstatt in Neuburg fertiggestellt worden. „Schon jetzt erfüllen wir dort die Kriterien für die nächste Generation an Lkw.“ Von 36 Servicepartnern sei der Neuburger Standort als bester MAN-Partner ausgezeichnet worden, so Stiemke.

Elektromobilität: BayWa will Ladesäulen errichten

Johann Meilinger verantwortet als Regionalleiter Energie die Versorgung mit Kraft- und Brennstoffen sowie mit regenerativen Energieträgern wie Pellets. Meilinger sieht eine Wärmewende beim Verbraucher. So steigerte die BayWa ihren Absatz an Holzpellets im vergangenen Jahr um 10 Prozent. Und auch die Stromversorgung für die Elektromobilität wird ins Visier genommen. An den BayWa-Standorten sollen Ladesäulen errichtet werden.

In der Sparte Baustoffe freut sich Geschäftsführer Georg Bichle auf den Neubau des Baustoffhandels in Neuburg. Momentan sei man in der Genehmigungsphase. Baubeginn ist für 2019, die Fertigstellung für 2020 geplant. Den ungebrochenen Bauboom in der Region spürt auch die BayWa in gestiegenen Umsätzen.

In allen Sparten der BayWa greift die Digitalisierung um sich. Online bestellen, zusammenstellen und dann abholen. Dabei sind auch die gesamten Unterlagen über die genutzten Baustoffe digital abrufbar.

Der Umsatz der BayWa lag in Oberbayern 2018 bei 754 Millionen Euro. Zum Vergleich das Jahr 2017: Damals lag der Umsatz noch bei 685 Millionen Euro.

