Die CSU war immer seine politische Heimat

Der ehemalige Landtagsabgeordnete Eugen Freiherr von Redwitz feierte gestern seinen 80.

Fast 22 Jahre saß er für seine Partei, die CSU, im bayerischen Landtag. Gestern feierte Eugen Freiherr von Redwitz auf seinem Anwesen bei Hütting im Kreise seiner Familie seinen 80. Geburtstag.

„Ganz herrlich locker“ verbringe er seinen Ehrentag, sagte der Jubilar. „Es ist ein Werktag. Die Kinder und Enkelkinder, die da sind, feiern mit mir.“ Insgesamt hat er drei Kinder und elf Enkel. „Da waren auch der Bürgermeister, die Jagdhornbläser und Vertreter der Vereine aus dem Ort, in denen ich Mitglied bin.“ Eine große Feier auf dem Giglberg wird es kommenden Samstag geben.

Der Familienbesitz hoch über Hütting ist für den Freiherrn ein „einmaliger Wohnsitz und eine Aufgabe zugleich“. Es sei eine Verpflichtung, das Anwesen für die nächste Generation zu bewahren. Inzwischen hat Sohn Franz den Forstbetrieb übernommen. Gräfin Arco von Stepperg hatte den von Redwitz nach dem Krieg das Anwesen geschenkt. Die Familie war in Würzburg, wo Eugen von Redwitz noch vor dem Kriegsausbruch geboren wurde, ausgebombt worden.

Eugen von Redwitz stammt aus einem alten fränkischen Adelsgeschlecht. Er besuchte die Volksschule in Hütting und das Benediktinergymnasium Ettal, wo er 1959 sein Abitur machte. Danach studierte er Forstwirtschaft und Betriebswirtschaft in München. 1967 heiratet er seine vor zwei Jahren verstorbene Ehefrau Marie, die er während des Studiums kennengelernt hatte.

Ein Jahr zuvor war von Redwitz in die CSU eingetreten. Er war Gemeinderat, als Hütting noch selbstständig war, 1990 wurde er Kreisrat. Von 1982 bis 2003 saß er im Landtag, ab 1986 direkt gewählt im Stimmkreis Neuburg-Schrobenhausen, war er dort Leiter der Arbeitsgruppe Medien in der CSU-Fraktion und Mitglied im Rundfunkrat des Bayerischen Rundfunks.

In die große Politik, erinnert sich Eugen von Redwitz, sei er eigentlich gekommen, weil er auf Jobsuche war. „Ich hatte meinen landwirtschaftlichen Betrieb seit zehn Jahren in der Hand. Aber das war mir zu wenig. So habe ich mich in der Industrie umgehört und dann ist jemand auf mich zugekommen, der mich für die Kandidatur im Stimmkreis Neuburg vorgeschlagen hat.“ Als Abgeordneter habe er eine erfüllende Aufgabe gefunden und sich stets für Menschen und in der Sache engagiert. Für sein politisches Engagement bekam er zahlreiche Auszeichnungen verliehen, darunter die Verfassungsmedaille in Gold.

Auch nach dem Abschied aus der aktiven Politik hatte der Freiherr noch Ämter inne. Bis 2009 war er Vorsitzender der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald im Landesverband Bayern, war Gründer und Vorstandsmitglied im Bayerischen Waldbesitzerverband und 25 Jahre lang Chef der Waldbesitzervereinigung im Landkreis Neuburg-Schrobenhausen.

Für die Zukunft gab sich der Jubilar bescheiden und wünschte sich lediglich, „dass der Herrgott mir noch länger erlaubt, ein paar Dinge zu tun, die mir Freude bereiten.“ (nel)

