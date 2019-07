vor 37 Min.

Die Caritas wächst mit ihren Aufgaben

So könnte ein Notschlafplatz für junge Erwachsene aussehen, wie sie die Caritas im Landkreis einrichten will.

Nach der Übernahme der Gärtnerei Spatenstich plant der Kreisverband Neuburg-Schrobenhausen unter anderem eine Notschlafstelle.

Von Manfred Dittenhofer

Es geht voran auf der Baustelle der Caritas in Schrobenhausen. Dort entsteht für rund 3,5 Millionen Euro eine neue Tagesstätte. Das Grundstück liegt sehr zentral. Und der Baufortschritt ist für jedermann zu sehen. Im September soll das neue Gebäude fertig sein und der Einzug stattfinden. Geschäftsführer Hans-Peter Wilk und Vorsitzende Elisabeth Teschemacher sind bester Hoffnung, dass die Arbeiten weiterhin so reibungslos verlaufen wie bisher, denn der Mietvertrag für die bisherigen Räumlichkeiten ist mit Ablauf des September gekündigt. All das berichteten Vorstand und Geschäftsführung bei der Jahreshauptversammlung für die Geschäftsjahre 2017 und 2018 in Schrobenhausen.

Reibungslos ist auf Baustellen immer relativ. Die Archäologen hätten sich das Areal sehr genau, mit Pinsel und Pinzette, angeschaut und alles ein dreiviertel Jahr lang unter die Lupe genommen, so Elisabeth Teschemacher. So sei es schon vor den allerersten Baumaßnahmen zu Verzögerungen gekommen. Im April 2018 konnte dann mit den Arbeiten am Rohbau begonnen werden. Im November 2018 war die Hebauf-Feier und kurz darauf sei das Dach bereits dicht gewesen, so Teschemacher. Inzwischen ist das Haus weitgehend in eine Wärmedämmhülle eingepackt, der Außenputz wird gerade angebracht. Und auch die Pelletsheizung bollert schon munter vor sich hin und hilft dem Estrich beim Trocknen. Von den anvisierten Kosten in Höhe von 3,5 Millionen Euro wurden bereits knapp zwei Millionen an Rechnungen beglichen.

Die Caritas hat in drei Jahren zehn Stellen aufgestockt

Aber der Neubau ist ja nur eine Nebenbaustelle. Die Caritas blickt auf ereignisreiche Jahre zurück. Mit dem Erwerb der Gärtnerei Spatenstich 2017 hat nicht nur der Personalbestand des Kreisverbandes zugenommen, sondern auch das Angebot. Spatenstich ist eine Gärtnerei, in der Menschen ohne Chancen auf dem regulären Arbeitsmarkt betreut und beim Arbeiten angeleitet würden, so die Caritas-Vorsitzende. In Schrobenhausen gibt es seit knapp zwei Jahren einen Streetworker. Außerdem hat ebenfalls 2017 der Sozialpsychiatrische Krisendienst seine Arbeit aufgenommen. So wundert der Personalzuwachs nicht. Der Verband zählt inzwischen 110 Mitarbeiter auf 66 Stellen. Damit sind seit 2016 zehn Vollzeitäquivalente dazugekommen.

All das kostet Geld. Die Ausgaben des Caritasverbandes betrugen im vergangenen Jahr etwas über fünf Millionen Euro. Dem standen Einnahmen in Höhe von 5,3 Millionen Euro gegenüber, die sich vor allem aus Zuschüssen und Spenden zusammensetzen.

Zwei Jubiläen konnte der Caritasverband feiern: 2017 gab es die Schulsozialarbeit seit zehn Jahren. Und im vergangenen Jahr feierte der Verein 20 Jahre Tagesstätte Neuburg. Der Verband ist zudem bei vielen öffentlichen Veranstaltungen präsent. Öffentlichkeitsarbeit sei wichtig, so Geschäftsführer Hans-Peter Wilk, der inzwischen auch deutlich den Arbeitskräftemangel spürt. Der bestehende Mitarbeiterstab wurde auf eine Reihe von Weiterbildungen geschickt. Im Rahmen des Arbeitsschutzes setzte man sich intensiv mit dem Thema „Gefährliche Klienten“ auseinander und erarbeitete zum einen Handlungsempfehlungen und zum anderen schulte man die Mitarbeiter in Gefährdungsbeurteilungen und in Deeskalationsmaßnahmen.

Caritas will sich verstärkt dem Thema Obdachlosigkeit kümmern

Hans-Peter Wilk hat bereits Ideen für die Zukunft: Eine Notschlafstelle für junge Erwachsene und eine Fachstelle für wohnungslose Menschen soll geschaffen werden.

Die Arbeit wird dem Caritasverband so schnell nicht ausgehen. Dabei steht dem Vorstand und dem Geschäftsführer der Caritasrat beratend zur Seite und kontrolliert die Ausgaben, wie dessen Vorsitzender Heinz Richter berichtete. Einmal im Quartal würden die Zahlen kontrolliert. Der Haushaltsplan für 2019 sieht wieder Ausgaben in Höhe von gut fünf Millionen Euro vor. Dabei ist auch ein leichter Personalzuwachs berücksichtigt.

Themen Folgen