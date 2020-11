06:00 Uhr

Die Coronakrise sorgt in Ingolstadt für viele Verlierer - und auch einige Gewinner

Plus Corona wirkt sich auf die Firmen in der Region rund um Ingolstadt sehr unterschiedlich aus. Die einen haben einen totalen Umsatzeinbruch – die anderen verdienen mehr als zuvor.

Von Manfred Dittenhofer

Ein herkömmliches Treffen war nicht möglich. Aber der IHK-Regionalausschuss Ingolstadt ließ sich von Corona nicht abhalten und führte eine virtuelle Sitzung durch. Und so konnten sich die Mitglieder nicht nur ein Bild davon machen, wie die Pandemie die Digitalisierung vorantreibt, sondern beim Branchenbericht auch erzählen, wie es ihnen seit März ergangen ist.

Die Baubranche rund um Ingolstadt leidet nicht unter der Corona-Pandemie

Fazit ist, dass einige von der Corona-Pandemie bisher nicht betroffen sind – beispielsweise Unternehmen aus der Baubranche oder Planungsbüros mit langfristigen Aufträgen. Denn auf den Baustellen wurde bisher auch während der Lockdowns weitergearbeitet, wie Fritz Peters, Vorsitzender des Regionalausschusses Ingolstadt berichtete. Und auch die Lebensmittelbranche kann nicht klagen. Wobei vor allem die größeren Einzelhandelsunternehmen bisher gut durch die Krise gekommen sind. Das bestätigte Sabine Fanderl, Geschäftsinhaberin von Edeka-Fanderl.

Viele Zulieferer aus Ingolstadt leiden unter der aktuellen Situation

In der Automobilbranche und bei den Zulieferern sieht das schon ganz anders aus. Gesunkene Absatzzahlen der Autohersteller haben Auswirkungen vor allem auf die Zulieferer. Dass nun während des zweiten Lockdowns weiter produziert werden kann, sehen Vertreter der Branche wie Franz Schabmüller Schabmüllergruppe) oder Christoph Hermreck (Leiter Aus- und Weiterbildung bei Audi), sehr positiv. Eine Prognose allerdings wagt niemand. Die Hygienekonzepte in den Firmen funktionierten. Allerdings ist die Furcht groß, dass durch die gestiegenen Infektionszahlen das Virus in die Firmen geschleppt wird.

Weit mehr gelitten unter der Pandemie haben Maschinenhersteller wie zum Beispiel Rieter Ingolstadt. Geschäftsführer Falk Matthes berichtete von Umsatzeinbußen bei dem Spinnereimaschinenhersteller, da weltweit die Spinnereien geschlossen waren und Investitionen aufgeschoben wurden.

Bei den Brauereien kommt es sehr darauf an, wie sie aufgestellt sind. Im Handel lief der Absatz gut, wie Eva Wittmann-Ott von Nordbräu aber sagte. Der Absatz an die Gastronomie ist wieder zum Stillstand gekommen. Und damit zu der Branche, die am meisten unter der Pandemie und den Lockdowns leidet – die Gastronomie, die Hotels und die Veranstaltungsagenturen, sowie alle Kulturschaffenden. Dabei gehören sie alle, wie die Kunst und die Kultur, zu den sogenannten weichen Standortfaktoren, die eine Stadt erst attraktiv machen. Und diese Attraktivität wollen die Unternehmer gestärkt sehen.

Damit rennen sie bei Professor Georg Rosenfeld offene Türen ein. Der Vorstand Wirtschaftsförderung und Digitalisierung bei der IFG hat die Steigerung der Attraktivität Ingolstadts, um Fachkräfte in die Region zu bekommen, auf seiner Agenda stehen. Dazu gehören Bildungseinrichtungen genauso wie Kulturstätten und die Innenstadtbelebung. Zudem sieht Rosenfeld die Notwendigkeit, den ÖPNV so auszubauen, dass Fachkräfte auch aus dem Umland und aus anderen Städten Ingolstadt leichter erreichen können.

Insgesamt schaut die Wirtschaft Bayerns wieder etwas positiver in die Zukunft. Allerdings, so Robert Obermeier von der IHK, seien die Umfragewerte vor dem zweiten Lockdown entstanden. Dieser beeinträchtige zwar die Wirtschaft nicht ganz so sehr. Aber Prognosen seien schwierig, weil alle auf Sicht fahren würden und man nicht wisse, was der Winter noch bringe.

