„Die Deutsche Einheit ist gelungen“

Plus Der Saale-Orla-Kreis in Thüringen prosperiert. Als Zeichen der Verbundenheit gibt es einen Granit.

Von Winfried Rein

„Wir ticken ein bisschen anders.“ Landrat Thomas Fügmann ( CDU) beschreibt die ostdeutsche Mentalität, aber am Erfolg der Wiedervereinigung lässt er keinen Zweifel. Zum 30. Jahrestag der Deutschen Einheit besuchte er Neuburg und seinen Kollegen Peter von der Grün (FW).

Während Neuburgs Oberbürgermeister Bernhard Gmehling beim Treffen des Städte- und Gemeindetages in Weimar das Zusammenwachsen bewertete, betonten die beiden Landkreisvertreter die Bedeutung ihrer Partnerschaft. „Wenn die Menschen zusammenkommen, dann entsteht Verständnis füreinander“, sagt Thomas Fügmann, Landrat des Saale-Orla-Kreises in Thüringen.

Vertreter des Saale-Orla-Kreises zu Gast in Neuburg

Das sieht Landrat Peter von der Grün für seinen Landkreis Neuburg-Schrobenhausen genauso. Beide vereinbarten weitere Begegnungen, fachlichen Austausch, die Förderung von Vereinskontakten und die Ausbildung junger Leute. Mit der Saale-Orla-Gewerbeschau vom 7. bis 9. Mai 2021 steht ein Termin für einen Gegenbesuch bereits fest.

Die Verbindung der beiden Landkreise aus Bayern und Thüringen ist mit einem sechs Tonnen schweren Granitstein „sozusagen symbolisch gefestigt worden“, sagte Peter von der Grün auf der Hohen Schanz in Neuburg. Am dortigen Gesteinslehrpfad hat der Henneberger Granit einen Ehrenplatz gefunden. Er stammt aus dem Steinbruch Heberndorf im Saale-Orla-Kreis und ist von Ute Fischer gestiftet worden. Die Unternehmerin war bei der Neuburg-Visite mit von der Partie und freute sich über die schöne Platzierung ihres Partnerschaftsgeschenkes. „Losgeeist“ hatte den Brocken einmal mehr Axel Kalkowski. Der Chef des Verschönerungsvereins hält permanent Kontakt zu den Freunden in Thüringen.

Eine Aktion des Neuburger Verschönerungsvereins

Die Partnerschaft ist so alt wie die Deutsche Einheit. Wie berichtet, war die Initiative 1990 von den Landräten Richard Keßler (CSU) und Walter Peter (CDU) ausgegangen. 1994 ging der Landkreis Pößneck im neuen Saale-Orla-Kreis auf. Von damals 104.000 Einwohnern sind heute 80.000 geblieben. „Uns fehlen Jahrgänge der 90er Jahre“, stellt Fügmann fest. Vor und nach der Wende verließen drei Millionen Menschen die DDR.

Im Jahr 1990 sei „eine neue Zeit angebrochen“, sagte Fügmann, „jeder zweite musste sich neu orientieren.“ Die tatsächliche Arbeitslosigkeit habe 40 Prozent erreicht, aber die Ostdeutschen „gingen die Herausforderungen beherzt an.“ Deshalb sei die Einheit „im Wesentlichen gelungen.“ Heute prosperiert der Saale-Orla-Kreis, verfügt über Autozulieferer, Optik-Firmen, Holzverarbeiter und einen guten Mittelstand.

Das Gelände der früheren „VEB Schweinezucht und -mast Neustadt/Orla“ – mit 180.000 Schweinen und Gülleseen ein Symbol missratener Planwirtschaft – ist längst renaturiert und in ein Gewerbegebiet verwandelt worden.

