Die EU und ihr „Dokumentations-Irrsinn“

Einem Bäcker und einem Metzger aus Neuburg macht vor allem eine Vorgabe der EU zu schaffen. Nichtsdestotrotz schätzen sie Europa.

Von Dorothee Pfaffel

Beim Thema EU schlagen zwei Herzen in ihrer Brust. Bäckermeister Anton Göbel und Metzgermeister Johann Schmid schätzen den Frieden, die Reisefreiheit und den freien Warenverkehr. Doch wenn sie an so manche Vorschriften denken, deren Umsetzung ihnen die Europäische Union auferlegt, können die beiden Neuburger nur die Stirn runzeln. Für einen kleinen Handwerksbetrieb wie dem ihren bedeuten diese Verordnungen nämlich einen erheblichen Mehraufwand – an Zeit und an Geld.

Deutschland habe schon vor der EU eines der strengsten Lebensmittelgesetze gehabt, erzählt Schmid. Strenge Hygiene-Kontrollen seien für ihn deshalb seit jeher selbstverständlich gewesen. Nur hat er bislang nicht jeden Handgriff aufgeschrieben. Nun muss er jedes Mal, wenn er zum Beispiel eine Maschine reinigt, auch ein entsprechendes Häkchen im Reinigungsplan setzen. „Ich bin selbst die ganze Zeit vor Ort. Warum soll ich alles dokumentieren?“, fragt sich der Metzgermeister. Doch die EU mache bei ihrem „Dokumentations-Irrsinn“ eben keinen Unterschied, ob es sich um einen kleinen Handwerksbetrieb oder um einen unübersichtlicheren Großbetrieb handelt. Es herrscht für alle ein einheitliches Lebensmittelrecht. Gut finden sowohl Schmid als auch Göbel, dass sich folglich alle Länder daran halten müssen.

Metzgerei Schmid: Welche Kontrollen die EU im Schlachthaus vorschreibt

Metzger Schmid schlachtet noch selbst. Ohne EU-Zulassung ist das heute nicht mehr möglich. Das habe viele kleinere Betriebe in die Knie gezwungen, so Schmid. Der Neuburger, der 1989 das elterliche Geschäft übernommen hat, hat seine EU-Zulassung im September 2009 erhalten und war damit einer der ersten in der Region, wie er selbst sagt. Dafür musste er einen exakten Grundriss seiner Räumlichkeiten einreichen, um nachzuweisen, dass das Schlachten der Tiere und das Zerteilen ihres Fleisches räumlich getrennt voneinander vorgenommen werden können. Auch die Quadratmeterzahlen und die Temperatur, die jetzt permanent über den Computer ausgelesen wird, musste er angeben. Ein halbes Jahr habe es gedauert, bis die Zulassung durch war, erzählt der Metzgermeister.

Und mit der Zulassung allein war es nicht getan. Um das Hygiene-Paket der EU zu erfüllen, muss die Metzgerei eine ganze Reihe von Kontrollen durchführen – und dokumentieren. Johann Schmid hat Glück, dass seine Frau Hilde eigentlich gelernte medizinisch-technische Laborassistentin ist. Sie kümmert sich um die verschiedenen Proben. Bei der so genannten Kratzschwammprobe wird das frisch geschlachtete Schwein auf Salmonellen untersucht, erklärt Hilde Schmid. Bei der Stanzprobe schneidet man ein Stück aus der Haut heraus und prüft es auf Keime. Mit Hilfe der Abklatschprobe werden Arbeitsflächen, -räume und -geräte auf Keime getestet. Auch Wasser, Hackfleisch und Rohwurstwaren werden stichprobenartig kontrolliert. Alle Proben werden schließlich in einem Labor untersucht. „Wir müssen bei den Verordnungen stets auf dem Laufenden bleiben, um bei den Kontrollen keine böse Überraschung zu erleben“, sagt Hilde Schmid.

Bäckerei Göbel: „Es ist alles erlaubt, was nicht verboten ist“

Bäckermeister Anton Göbel hat ebenfalls mit so manchen Richtlinien zu kämpfen. Er sieht aber nicht nur kritisch, was die EU vorschreibt, sondern auch, was sie erlaubt, wie etwa naturidentische Aromastoffe, das heißt, zum Beispiel Vanillin statt echter Vanille. Seine Bäckerei, die er vor ein paar Jahren an seinen Sohn übergeben hat, gibt vor Weihnachten mehrere hundert Euro für Vanille aus, während in Billigprodukten nur Aroma steckt. Der Verbraucher könne das nicht richtig unterscheiden, moniert Göbel. Durch diese Freizügigkeit werde vieles zur Gewissensfrage, findet der Bäcker. „Früher galt: Es ist alles verboten, was nicht ausdrücklich erlaubt ist. Jetzt gilt: Es ist alles erlaubt, was nicht ausdrücklich verboten ist.“

Trotz allem besteht für Göbel kein Zweifel: „Der Frieden degradiert alles andere zu Randerscheinungen. Die EU verschafft uns Freiheit und die hat eben ihren Preis.“ Und auch das Ehepaar Schmid bezeichnet sich als „Europa-Fan“. Johann Schmid: „Wir genießen es, im Urlaub mit dem Motorrad zwischen den Ländern hin und her zu gondeln.“ Dass sie am 26. Mai zur Wahl gehen, ist für den Bäcker und den Metzger selbstverständlich. Es ist „allererste Bürger-Pflicht“, findet Göbel. „Die Deutschen sitzen in Brüssel mit am Tisch. Dort werden die Gesetze beschlossen. Und nur wer wählt, kann an dieser Schraube mit drehen.“

