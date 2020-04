vor 3 Min.

Die Eltern dürfen kommen

Einschreibung an der Wirtschaftsschule läuft

Seit dem 16. März sind alle Schulen in Bayern für den Unterrichtsbetrieb geschlossen. Gerade ab diesem Tag begann an der Staatlichen Wirtschaftsschule Neuburg die Einschreibung für die 6. und 7. Klasse. Da die Schließung der Schulen zur Folge hatte, dass das Schulgebäude nicht mehr betreten werden durfte, konnte die Einschreibung im Sekretariat nicht mehr persönlich stattfinden. Die Anmeldung ihrer Kinder war so für viele Eltern nicht mehr möglich.

Seit dem 27. April aber darf das Schulgebäude wieder betreten werden und die Einschreibung an der Wirtschaftsschule ist wieder persönlich möglich, heißt es in einer Mitteilung. Dabei würden alle Hygieneregeln berücksichtigt.

Für den Probeunterricht gilt: Wenn ein im Probeunterricht geprüfter Inhalt im Unterricht der Mittelschule wegen der Schulschließungen noch nicht behandelt werden konnte, geht die betroffene Aufgabe nicht in die Bewertung ein. So soll sichergestellt werden, dass jedes Kind auch im Jahr 2020 wirklich faire Übertrittsbedingungen erhalten soll. Eine Anmeldung ist unter Telefon 08431/67450 möglich.

Auch an den Fachschulen des beruflichen Schulzentrums ist wieder eine persönliche Anmeldung möglich – mit der Bitte um vorherige Terminvereinbarung unter Telefon 08431/5374-12. (nr)

