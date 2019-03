18.03.2019

Die Feuerwehr setzt auf die Jugend

Franz Dreher rückt vom Posten des Kommandanten auf den des Vorsitzenden

Der Terminkalender der Feuerwehr Straß-Moos war 2018 prall gefüllt: Kirchen- und Vereinsfeste, Weinfest, runde Geburtstage, Frühschoppen und Vorstandssitzungen. Von all diesen Veranstaltungen berichtete Vorsitzender Markus Mayr bei der Jahresversammlung des Vereins, dem aktuell 306 Mitglieder angehören. Auf großes Interesse stieß auch die Maibaumversteigerung, die zum ersten Mal durchgeführt wurde. Erster Kommandant Franz Dreher berichtete von acht Einsätzen: drei Brandeinsätze, vier technische Hilfeleistungen und ein Fehlalarm. Insgesamt waren 74 Feuerwehrleute im Einsatz. Es gab neun Übungen, bei denen durchschnittlich 14 Mitglieder dabei waren. Weiter lobte Dreher die gute Arbeit in der Jugendfeuerwehr. Die Straßer nahmen an der Großübung der Gemeinde zur Brandschutzwoche teil. Simuliert wurde ein Zimmerbrand mit zwei Vermissten. Zwei Gruppen legten im Berichtsjahr die Leistungsprüfung in Bronze ab. Die Jugendwarte Andreas Fieger und Armin Großhauser berichteten von 15 Aktiven im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren, die der Jugendfeuerwehr angehören. Bei Übungen ging es um Fahrzeugkunde, Löschangriffe, Saugschlauch kuppeln und das Verhalten bei einem Unfall. Mit Begeisterung nahmen die Jung-Feuerwehrleute auch an der Gemeinschaftsübung mit Bertoldsheim und an der Abnahme der Deutschen Jugendleistungsspange teil. Zehn Atemschutzträger halfen bei Einsätzen und absolvierten die regelmäßigen Übungen und Gesundheits-Checks, berichtete Atemschutzbeauftragter Winfried Ehni. Bei der Hälfte aller Einsätze sei eine Atemschutz-Ausrüstung notwendig, so Ehni. Zehn Geräte wurden im vergangenen Jahr beschafft. Im Kassenbericht stellte Bernhard Appel ausgeglichene Finanzen mit einem leichten Minus gegenüber dem Vorjahr vor. Die Kassenprüfer Peter Specht und Rudolf Beck fanden eine gut geführte Kasse vor und damit stand einer Entlastung des Vorstands nichts mehr im Weg. Bürgermeister Michael Böhm zeigte sich beeindruckt vom Bericht des Kommandanten. Mit einer guten Führungsmannschaft, wie man sie in Straß finde, funktioniere die Jugendarbeit sehr gut. Vor allem, dass man mit anderen Jugendfeuerwehren, besonders mit Bertoldsheim, so gut zusammen arbeite, beeindruckte Böhm. Für 40-jährige aktive Mitgliedschaft wurde der scheidende Kommandant und neu gewählte Vorsitzende Franz Dreher geehrt. Er blickte auf seine insgesamt 24 jährige Dienstzeit als Kommandant zurück. David Schneider übergab im Namen der Jugendfeuerwehr den Erlös aus der Christbaum-Sammelaktion an den Vorstand. (nr)

