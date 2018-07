vor 40 Min.

Die Fledermäuse fliegen auf das Landratsamt

Die schützenswerten Mausohren haben sich in ihrem Ausweichquartier im Landratsamt an mehreren Stellen niedergelassen. An ihrer Luxuswohnung am Donauwörther Berg wird gerade noch gebaut.

Die Umquartierung ist gelungen. Das neue künftige Zuhause der Mausohren am Donauwörther Berg ist gerade noch am Entstehen. Es wird eine Luxusbehausung.

Von Manfred Rinke

Nicht zur Hofkirche und nicht zum Rathaus auf dem Berg zieht es die Mausohren hin. Nein, die Fledermäuse, die vom ehemaligen THW-Gebäude an der Donauwörther Straße ausgesiedelt wurden, suchten zum ganz großen Teil den Weg in das Landratsamt. Dort jedenfalls kuscheln sie sich in großer Zahl zusammen, junge wie alte Mausohren.

Zur Erinnerung: Als Bauunternehmer Hans Mayr das Gebäude 2011 an der Donauwörther Straße gekauft hatte und dann umbauen wollte, scheiterte der Plan daran, dass seltene und schützenswerte Mausohren in dem Haus lebten, wie gefundener Kot belegte. Sechs Jahre dauerte es, bis der Umverlegungsplan für die Fledermäuse umgesetzt werden und der Bau von Wohnungen und eines Verbrauchermarktes beginnen konnte.

51 Mausohren und ähnlich viele Jungtiere hängen im Landratsamt herum

In regelmäßiger Unregelmäßigkeit wird seitdem im anvisierten Quartier im Landratsamt nach den Tieren gesehen. Vor rund einem Monat fand wieder einmal eine Begehung statt. Wie der Mausohr-Spezialist dabei feststellte, zeichne sich eine erfreuliche Entwicklung ab. Er zählte 51 Mausohren, zuzüglich einer ähnlich hohen Anzahl Jungtiere, verteilt auf drei Gruppen im Dachboden des Landratsamtes. Beim Besuch davor seien es deutlich weniger gewesen, teilte er Hans Mayr mit.

Das liege vermutlich aber daran, dass er nur den Nordflügel kontrolliert habe. Diesesmal hätten ihn zwei Techniker, die mit Wartungsarbeiten an den Feuermeldern beschäftigt waren, darauf hingewiesen, dass es im Südflügel ebenfalls eine kleine Kotansammlung gäbe. Und da sei dann tatsächlich noch eine dritte Gruppe gehangen. „Das heißt, wir können nun belegen, dass ein Großteil der Wochenstubenkolonie der Donauwörther Straße ins Landratsamt umgezogen ist“, teilte er dem Bauunternehmer mit.

Weniger erfolgreich sei der Fachmann auf der Suche nach der beziehungsweise den Ein- und Ausflugöffnungen. Die neue Öffnung werde nämlich gerade mal von etwa einem Dutzend Mausohren beim abendlichen Ausflug genutzt. Und nur ganz vereinzelt nutzten die Mausohren die Öffnung bei der morgendlichen Rückkehr. Er habe den Bereich zwar grob eingrenzen, aber letztlich kein Tiere beim Rein- oder Rauskrabbeln filmen können. Vielleicht aber habe er mehr Glück beim nächsten Versuch. Er werde voraussichtlich in der ersten Augustwoche wieder nach Neuburg kommen, teilt er weiter mit.

Luxuswohnung für die Mausohren mit Fledermausbalkon Richtung Süden

mit Hans Mayr freut’s dass sich die Tiere im Landratsamt so wohlfühlen. Er hofft, dass sie das dann auch in ihrem neuen Zuhause im Neubau am Donauwörther Berg tun werden. Dort bekommen sie ja, wie bereits berichtet, auf dem Neubau eine eigene „Luxuswohnung“, wie Mayr beschreibt. Sie zeige in Richtung Süden und sie bekommen einen extra Fledermausbalkon. In Miete gehen können sie übrigens kostenlos. Die übernimmt der Bauherr.

