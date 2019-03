vor 52 Min.

Die Fledermaus zum Abendessen

Bei der Operette ist auch ein Neuburger dabei

„Die Fledermaus“ zu viert – die ganze Operette in kleinen Bissen gibt es am 22. März um 18 Uhr bei einer Dinnervorstellung im Dehner Blumen Hotel in Rain. Die Operette ist eine Produktion von Voice Passion. Mit dabei ist auch der Neuburger Ben Maier.

Regisseur Franz Garlik hat seine Inszenierung von „Die Fledermaus“ (Johann Strauss) für eine Quartettbesetzung umgeschrieben. Mit zahlreichen Doppelrollen und Zuschauerrollen erlebt das Publikum 100 Minuten Musik, eine spannende Geschichte und lustige Dialoge – alles zum Mitmachen. Die Musik ist original, die Texte neu eingerichtet. Die Besetzung besteht aus vier Sängern.

Darum geht es bei der Operette: Eisenstein muss für acht Tage in den Arrest, weil er einen Gerichtsdiener beleidigt hat, nicht jedoch ohne vorher noch, auf Rat Dr. Falkes, auf den Ball des Grafen Orlofsky zu gehen. Seine Frau Rosalinde erfährt das und will schauen, ob ihr Mann ihr auch treu ist, während ihr Geliebter Alfred für Eisenstein gehalten wird und für ihn ins Gefängnis geht. Die Zofe Adele nimmt ein Kleid von Rosalinde und geht auch heimlich auf den Ball. Und dort geht es dann rund.

Voice Passion produzieren seit mehr als zehn Jahren Musiktheater und Konzertprogramme. Voice Passion sind: Sopranistin Lauren Francis, Tenor und Regisseur Franz Garlik, Sopranistin Anete Liepina, Sopran, Bariton Ben Maier und Pianistin Corinna Söller. (nr)

Die Dinner-Vorstellung beinhaltet ein viergängiges Menü im Dehner Blumen Hotel in Rain. Karten gibt es unter Telefon 09090 76 0 oder im Internet unter https://www.dehner-blumenhotel.de/angebote/dinner-krimi-operetten-dinner/.

