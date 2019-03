vor 22 Min.

Die Frauen Union stellt sich neu auf

Nach 14 Jahren gibt es einen Wechsel an der Spitze. Womit der zu tun hat und wer den Ortsverband nun leitet

Von Xaver Habermeier

Mit 67 Mitstreiterinnen bildet die Frauen Union eine der tragenden Säulen des CSU Ortsverbandes. Schließlich ist Frauenpolitik eine Querschnittsaufgabe auf vielen politischen Ebenen. Dazu kommt ein vielfältiges Aufgabenpaket sowie ein umfangreiches Jahresprogramm, um das sich Roswitha Hass, 69, als Ortsvorsitzende der Frauen Union kümmert. Weil sie sich eine Verjüngung der Gruppe mit einem Durchschnittsalter von 66 Jahren wünscht, hat sie das Amt abgegeben. Als Nachfolgerin fungiert Michaela Heckl-Stadler, die in den vergangenen Jahren als Vize in das führende Ehrenamt hineinschnupperte.

„Ich trete in große Fußstapfen, denn Roswitha Hass hat sich um viele Belange gekümmert und war fast überall präsent“, sagte die neue Chefin. Sie bedankte sich nach den einstimmigen Wahlen im Gasthaus Pfafflinger über den Vertrauensvorschuss und zeichnete bei ihrer ersten Amtshandlung ihre Vorgängerin mit dem Titel „Ehrenvorsitzende“ aus.

Davor ließ Hass das Jahresprogramm 2018 in Kurzform Revue passieren. Über Vorträge, das österliche Schmücken des Brunnens am Schrannenplatz, die Besuche gleichgesinnter politischer Gruppen in der Region bis hin zum Frauenfrühstück war der Report gespickt mit zahlreichen Unternehmungen. Dazu zählten weiter die Bezirksversammlung, Besichtigungen von Betrieben, Starkbierfeste oder das Volksfest in Schrobenhausen mit dem Ministerpräsidenten Markus Söder als Redner. Überhaupt lobte sie die harmonischen und politischen Beziehungen mit der Frauen Union in der Spargelstadt. „Uns verbinden politische Interessen und auch Freundschaften.“

Was sie in Neuburg hervorgehoben hatte, war die Namensaberkennung der Isabella-Braun-Schule. „Wir wünschen uns noch immer ein geeignetes Projekt, um den Namen Isabella Braun an einer Einrichtung, zu einer Straße oder für einen öffentlichen Platz zu verewigen“. Was auf alle Fälle auch unter neuer Führung weiter jährlich durchgeführt wird, ist die Gedenkfeier am Isabella-Braun-Denkmal im Englischen Garten. Weiter hat die Frauen Union für die Tiefgaragen Familienparkplätze beantragt. „Wir haben dies auch gar nicht groß publiziert, da es in Eichstätt den Eklat wegen solcher Parkplätze gab“, sagte Hass.

Sie unterstrich, dass solche Parkplätze trotzdem nötig sind. Anschließend würdigte Oberbürgermeister Bernhard Gmehling die Verdienste der scheidenden Vorsitzenden. „Deine Tätigkeit 14 Jahre an der Spitze der Frauen Union war geprägt von Engagement“. Anschließend leitete die ehemalige Bezirksrätin Annemarie Höcht die Wahlen für den Vorstand und die neue Ortsvorsitzende bekräftigte die Zusammenarbeit mit dem neu formierten Gremium. „Die Aufgaben werden wir auf mehrere Schultern verteilen“. Michaela Heckl-Stadler hatte auch einen Wunsch: „Wir wollen mit Informationen und Aktionen der Politikverdrossenheit, die sich in den vergangenen Jahren eingeschlichen hat, entgegenwirken.“

Als neue Vorsitzende amtiert Michaela Heckl-Stadler, daneben gibt es mit Uschi Braun und Alexandra Plenk zwei Vize. Um die Kasse kümmert sich Katharina Habermeier und um das Schriftliche Gabi Kumpfe. Zu Beisitzern gewählt wurden Doris Stöckl, Marie-Luise Stadler, Gabi Biber und Elke Stachel. Aus dem Vorstand verabschiedet wurden Uschi Thiele, Uschi Graf und Roswitha Hundegger. Für 30-jährige Mitgliedschaft geehrt wurde Henriette Mischka. Zur Ehrenvorsitzenden ernannt wurde Roswitha Hass.

