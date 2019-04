vor 17 Min.

Die Geschichte hinter den Neuburg-Filmen

Rund 13.000 Zuschauer sind mit ihnen auf Zeitreise gegangen. Bernhard Mahler, Schöpfer der Filmreihe, erzählt wie es dazu kam. Und was Menschen daran fasziniert.

Von Marcel Rother

Licht aus, Spot an. Wenn im Kinopalast die Neuburg-Filme über die Leinwand flimmern, verblassen nicht nur die Lampen, mit ihnen verschwindet für einen Moment auch die Gegenwart. Der Fokus liegt auf der Vergangenheit. Die Zuschauer gehen auf Zeitreise, tauchen ein in eine fremde und zugleich vertraute Welt: Das Neuburg der 20er, 50er oder 90er Jahre. Mit dem aktuellen Programm, dem fünften der Filmreihe, werden die Kinogänger in die 60er Jahre entführt. Die Gäste folgen bereitwillig.

Auf der Leinwand tauchen die ersten Schwarz-Weiß-Aufnahmen auf, und mit ihnen bei den Besuchern die Erinnerungen. „Schau, die Lassigny-Kaserne, da haben wir damals als Kinder gespielt“, hört man eine Frauenstimme sagen. Ähnliche Kommentare ziehen sich durch das gesamte Programm. Bernhard Mahler, der das Programm konzipiert hat und durch die 90-minütige Vorstellung führt, freut sich, dass die Zuschauer seine Liebe zu den alten Filmaufnahmen teilen.

Neuburg-Filme: Wie alles begann

Sein Faible für historische Filme begann im Jahr 2004. Mit einer alten Filmrolle, die er beim Umbau eines Hauses in der Fischergasse fand – wie kann es anders sein: in einer noch älteren Holztruhe. Zusammen mit dem historischen Verein, bei dem er Mitglied ist, ließ er den Streifen restaurieren und digitalisieren. Auf ihm sind Aufnahmen von Max Sayle, einem Spross der berühmten gleichnamigen Neuburger Fotografendynastie, gebannt. Der damals 18-Jährige hatte im Jahr 1955 das Leben in Neuburg festgehalten. Diese und weitere Aufnahmen sollten nur kurze Zeit später ihrerseits reihenweise Besucher in ihren Bann ziehen.

Der Erfolg war anfangs nicht abzusehen, sagt Mahler. Einer Reihe von Leuten wollte er den Film zeigen, aus dem er die interessantesten Stellen zusammengeschnitten und mit Aufnahmen aus den 60er Jahren kombiniert hatte. Unterstützung für die Idee erhielt er von Kinobetreiber Roland Harsch, der seine Räume damals noch in der Rennbahn hatte. So feierte der erste Neuburg-Film im Jahr 2005 Premiere. Und entgegen aller Erwartungen standen die Menschen Schlange, erinnert sich Mahler. Elf weitere Aufführungen folgten.

Die Neuburg-Filme sind eine Erfolgsgeschichte

Inzwischen gibt es fünf Teile der Neuburg-Filme, die insgesamt rund 13.000 Besucher anlockten – im Kino, im Biergarten, im Stadttheater und sogar auf dem Hofgartenfest wurden sie gezeigt. Das Material für die Filme fällt Mahler zu, wie er sagt. „Es schlummert in Kellern, auf Dachböden oder auf alten Speichern.“ Inzwischen hat er einen Fundus von rund 30 Filmen angesammelt, aus denen er schöpfen kann. Und freut sich über jeden, der einen neuen Film beisteuert. „Ohne die Hilfe von außen geht es nicht“, sagt er.

Dabei könne jeder Film interessant sein und sehenswerte Details beisteuern, sagt Mahler. In stundenlanger Kleinarbeit sichtet er das Material, sortiert es, kürzt, macht sich Notizen, recherchiert, bis sich irgendwann eine Geschichte ergibt. Im besten Fall eine, die Geschichte erlebbar macht. „Mein Programm ist angelegt als eine Geschichtsstunde, die Spaß machen soll“, fasst Mahler sein Anliegen zusammen. Die Neuburg-Filme beginnen meist mit einer kurzen historischen Einführung, danach wechseln professionelle mit privaten Aufnahmen und Moderationseinheiten. Immer so, dass keine Langeweile aufkommt und die Besucher mitgenommen werden.

Bernhard Mahler moderiert die Neuburg-Filme

Dem „Filmemacher“ Mahler kommt dabei sein Moderationstalent zugute. Hauptamtlich als Pressesprecher bei der Stadt beschäftigt, moderiert er in seiner Freizeit Veranstaltungen, etwa von großen Unternehmen, mit einer Sendung ist er samstags im Radio zu hören. „Je größer das Publikum, desto anonymer die Atmosphäre“, sagt er. Beim Radio sehe er seine Zuhörer naturgemäß gar nicht. Ungleich direkter ist die Rückmeldung bei der Vorstellung der Neuburg-Filme. Erst vor ein paar Tagen hatte er eine Begegnung, die ihm besonders in Erinnerung geblieben ist: Bei der Vorpremiere zum aktuellen Programm in einem Seniorenheim in Neuburg hatte eine Bewohnerin ihren vor 46 Jahren verstorbenen Bruder entdeckt. Ihr seien bislang nur wenige Fotos von ihm geblieben, nun tauchte er nach Jahrzehnten noch einmal vor ihr in bewegten Bildern auf. Sie nannte es „einen der schönsten Momente in ihrem Leben“, sagt Mahler.

Die Freude bei den Besuchern ist sein Ansporn weiterzumachen. Wann der sechste Teil der Neuburg-Filme erscheint, weiß Mahler noch nicht. Aber er soll kommen. Margit Lang will sicher wieder dabei sein. Sie hat bisher alle Neuburg-Filme gesehen und sagt: „Es könnte noch 50 weitere geben – es fühlt sich an, als wäre ich wieder in meine Kindheit versetzt. Einfach schön.“

Themen Folgen