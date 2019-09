Die Gipfelbezwinger aus Neuburg

Plus Zwei Neuburger Bergsteiger-Gruppen haben den Ararat, den mit 5165 Meter höchsten Berg der Türkei, erklommen. Zwischen den Touren liegen Welten - und 50 Jahre.

Oben auf dem Gipfel pfeift der Wind eiskalt. Und das, obwohl der Himmel strahlend blau ist und die Sonne den Bergsteigern ins eingemummte Gesicht scheint. Unten im Tal hat es an diesem schönen Sommertag wohl um die 30 Grad. Hier oben auf 5165 Metern herrschen dagegen Minusgrade. 13 Neuburger stehen an diesem Augusttag auf dem höchsten Berg der Türkei und sind überwältigt – von der Schönheit der Landschaft, vom Horizont, der in dieser Höhe schon die Erdkrümmung erkennen lässt, und von ihrer eigenen Leistung, den Ararat bestiegen zu haben. „Ich stand da oben und mir kamen die Tränen“, beschreibt Karin Siewert ihre Gefühle. Die 60-Jährige war eine von 14 Mitgliedern der DAV-Sektion Neuburg, die sich mit dieser Tour einen Lebenstraum verwirklicht haben. Zwischen 52 und 67 Jahre sind die Teilnehmer, die sich einer privat organisierten Tour von Adi Korbel angeschlossen hatten. Und für die meisten von ihnen war die Besteigung eines Fünftausenders Premiere.

Angekommen: Die Neuburger Bergsteiger haben es auf den Gipfel des Ararat geschafft. Bild: Christa Liepold

Exakt 50 Jahre zuvor standen an derselben Stelle schon einmal zwei Neuburger: Dr. Gerhart Prell und Fritz Seebauer hatten im Sommer 1969 zusammen mit Peter Weidenhiller aus Hütting und Dr. Hans Ledwinka aus Österreich auf derselben Route ebenfalls den Ararat bezwungen. Und obwohl ihre Tour unter ganz anderen Umständen zustande gekommen war, war die Begeisterung über das Ziel ihrer Reise doch dieselbe. Denn hoch über den Wolken ist die Welt plötzlich so groß und der Mensch darin so klein. Und als geschichtsträchtig gilt der Ort überdies. Denn dem Mythos nach soll hier einst Noahs Arche gestrandet sein – wenngleich es dafür bislang keinen eindeutigen wissenschaftlichen Beweis gibt.

Die Tour auf dem Ararat dauerte fünf Tage. Übernachtet wurde in diesen Zelten. Bild: Heike Mittl

Vor 50 Jahren gab es überhaupt keine Infrastruktur auf dem Ararat

Die Geschichten über die beiden Neuburger Gruppen, die auf derselben Route denselben Fünftausender bestiegen haben, könnten unterschiedlicher nicht sein. Denn während die Bergsteiger um Adi Korbel im August dieses Jahres eine bestens organisierte und fast schon komfortable Tour antraten, brachen Gerhart Prell und seine Freunde 50 Jahre zuvor zu einem Abenteuer mit nahezu unkalkulierbarem Risiko auf. Es war aber auch eine Reise, die es in dieser Form bei der DAV-Sektion Neuburg bis dato nicht gegeben hatte – und die sich bis heute nicht mehr wiederholt hat.

Es war 1969, als Gerhart Prell bei der 100-Jahr-Feier des Deutschen Alpenvereins in München den Präsidenten des türkischen Bergsteigerverbands kennenlernte und dieser ihn zu einer Expedition in sein Land einlud. Zusammen mit 30 türkischen Bergsteigern sollte er den Ararat besteigen – und zwar auf einer bis dahin unerforschten nördlichen Route über den Gletscher. Gerhart Prell nahm die Einladung liebend gerne an und begeisterte Fritz Seebauer, Peter Weidenhiller und Türkei-Kenner Hans Ledwinka, einen Freund aus Österreich, für das Vorhaben. So wurde ein nagelneuer VW-Bus der DAV-Sektion Neuburg für seine weite Reise nach Anatolien beladen und mit dem Aufkleber „Expedition Almanya – Anadolu“ verziert. Weil Gerhart Prell nicht nur ein versierter Bergsteiger, sondern auch ein tüchtiger Geschäftsmann war, hatte er im Vorfeld kräftig die Werbetrommel für das Unternehmen gerührt. Stadt und Landkreis ließen ein paar Mark für die Reise springen, Firmen aus dem Umland spendeten Proviant und Gastgeschenke für die Türken. Das größte Entgegenkommen gab es aber seitens der Bundeswehr: Die nahm das Quartett samt ihrem VW-Bus von München-Neubiberg nach Ankara mit – und zwar kostenlos in einem Transportflugzeug, das deutsche Soldaten von einem Truppenaustausch in die Heimat zurückbringen sollte.

In diesem VW Bus reisten die Neuburger 1969 durch die Türkei. Bild: Gerhart Prell

Die türkischen Bergsteiger gingen ohne die Neuburger los

Von Ankara aus ging es schließlich mit dem VW-Bus immer weiter nach Osten bis an den Van-See, an dem der Große und Kleine Ararat erhaben als einzige Berge stehen. Dort wollten sich die Vier mit den türkischen Bergsteigern treffen, um gemeinsam zu der Expedition aufzubrechen. Doch als sie ankamen, war die Truppe bereits weg. „Das hat uns natürlich sehr geärgert“, erzählt Gerhart Prell. Weil sie im Alleingang die Tour nicht machen konnten, mussten sie „still und bescheiden“ auf die Südseite des Berges fahren und dort den einfachsten Weg gehen, den vor ihnen auch schon andere Bergsteiger gegangen waren. Der Traum von der Erstbesteigung über eine neue Route war damit geplatzt.

Als der erste Ärger verraucht war, packten die Vier ihren Rucksack und marschierten los. Einen Bergführer gab es nicht, wohl aber einen Begleiter, der mit seinen Pferden das Gepäck transportierte. Dieser fungierte gleichzeitig auch als ihr Leibwächter, denn die Osttürkei galt zu jener Zeit als alles andere als sicher. „Nur drei Jahre zuvor waren zwei deutsche Bergsteiger auf dem Ararat von den Kurden total ausgeraubt worden. Die sind dann um ihr Leben den Berg runtergerannt, damit sie nicht erschossen werden“, weiß Gerhart Prell.

Einen Koch hatten die Abenteurer 1969 nicht mit dabei. So gab es als Stärkung auch nur mal Bier aus der Dose und trockene Kekse. Bild: Gerhart Prell

Auf nur zwei Etappen ist die Neuburger Gruppe auf den Gipfel des Ararat – beginnend von 2000 Höhenmetern auf 5165. Für die vier Männer war das keine große Sache: Sie waren jung – Peter Weidenhiller war mit seinen 21 Jahren der Jüngste, Fritz Seebauer mit 39 der Älteste – und sportlich fit, schließlich hatten sie sich auf eine weitaus anstrengendere Tour vorbereitet. Runter ging es schließlich an nur einem Tag.

Der Ararat gilt als technisch einfacher Berg

„Die Ararattour war für uns nicht besonders herausfordernd. Das ist technisch ein ganz leichter Berg“, sagt Gerhart Prell. Die Schwierigkeit lag damals vielmehr darin, den richtigen Weg zu finden. Denn Infrastruktur, wie es sie heute auf dem Berg gibt, gab es damals nicht, und passende Landkarten waren nur schwer zu bekommen. „Das war alles sehr aufwendig, wir mussten uns wochenlang vorbereiten“, erinnert sich der heute 84-Jährige.

Nach der Gipfelbesteigung machten (von links) Peter Weidenhiller, Fritz Seebauer, Gerhart Prell und Hans Ledwinka Rast auf einer Kurdenalm. Bild: Gerhart Prell

Mit diesen Hindernissen hatte die Neuburger Gruppe, die sich 50 Jahre später auf den Weg zur Ararat aufgemacht hat, nicht zu kämpfen. Ein Reiseveranstalter hatte die Tour organisiert, einheimische Bergführer brachten die 14 Teilnehmer sicher und wohlbehalten ans Ziel. Damals wie heute wird das Gepäck von Pferden transportiert, dazu kommt aber der Luxus eines Kochs, der jeden Tag frisches Obst und Gemüse verarbeitet und dessen Helfer für Nachschub aus dem Tal sorgen. Fünf Tage haben sie sich Zeit gelassen, den Berg zu besteigen – immer im gemäßigten Tempo, damit sich der Körper an die zunehmende Höhe gewöhnen kann.

Ob Komfort oder Abenteuer: Der Weg auf den Ararat führt immer zu Fuß hinauf

Nichtsdestotrotz haben es am Ende nicht alle auf den Gipfel geschafft. Ausgerechnet Adi Korbel, der die Tour durch seine Beziehungen zu den Bergführern angestoßen und eingefädelt hatte, musste kapitulieren. Die staubige Luft auf dem Vulkanberg hatte seinen Bronchien zugesetzt. Er holte seinen Euphorie-Moment auf 5165 Metern aber eine Woche später nach.

Im Gänsemarsch ging es für die 14 Neuburger den Vulkanberg hinauf. Bild: Heike Mittl

Die Ararat-Besteigung hat bei allen Alpinisten ihre Spuren hinterlassen – egal, ob sie 1969 oder 2019 auf dem Gipfel standen. Für Gerhart Prell und seine Freunde war es eine Reise „durchs wilde Kurdistan“, wie sie schon Karl May in seinen Büchern beschrieben hatte. Fünf Wochen waren sie unterwegs, 7500 Kilometer haben sie dabei mit dem VW-Bus zurückgelegt. Neben dem Ararat haben die Vier in dieser Zeit zehn Dreitausender bestiegen – eine leichte Übung im Vergleich zu dem Versuch, dem ständigen Angriff der Flöhe Herr zu werden. Und für die Reisegruppe von Adi Korbel war es schlichtweg ein Traum, den sich die meisten der Teilnehmer mit der Besteigung eines Fünftausenders verwirklicht haben. Auch wenn ihre Reise deutlich komfortabler war als die ihrer Vorgänger vor 50 Jahren: Man Ende mussten sie alle zu Fuß hinauf.