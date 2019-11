Die Grippewelle rollt langsam los

Plus Wenn es draußen nass und kalt wird, beginnt die Influenza-Saison. Auch in der Region gibt es schon den ersten Fall. Noch ist Zeit, sich zu schützen.

So manches Thermometer wird in den kommenden Wochen wieder Werte um die 40 Grad zeigen. Grund dafür ist nicht etwa ein unverhofftes – und zu dieser Jahreszeit wohl auch ein bedenkliches – Sommercomeback, sondern die nervigste Begleiterscheinung des Winters: die Grippewelle. Die Erinnerungen an die Saison 2017/18 sind noch frisch. Rund 25.000 Menschen hat die Influenza damals in Deutschland das Leben gekostet. Es war die tödlichste Grippewelle der vergangenen 30 Jahre. Im vergangenen Herbst entschieden sich deshalb viele Menschen dazu, sich impfen zu lassen. Als Folge wurde der Impfstoff knapp.

Das soll sich nicht wiederholen, sagt der Leiter des Gesundheitsamtes, Johannes Donhauser. „Es scheint, als habe man daraus gelernt. Es ist genügend Impfstoff vorhanden und die Ärzte decken sich ein.“ Da der Impfstoff schon Mitte September ausgeliefert wurde, seien die Impfungen im vollen Gange, erklärt Donhauser. „Am Freitag habe ich mich selbst schützen lassen.“

Das Gesundheitsamt empfiehlt eine Grippeimpfung

Kein Wunder also, dass der Arzt eine Impfung absolut empfiehlt – vor allem denen, „die eine chronische Grunderkrankung haben und deren Immunsystem ohnehin schon schwächelt“. Beim Thema Impfung räumt Donhauser auch gleich mit einigen Fehlinformationen auf. „Klar sollte man bei einer Impfung fit sein. Mit einer leichten Erkältung kann man sich aber trotzdem schützen lassen.“ Es gehe dabei nämlich nicht darum, den geschwächten Menschen vor dem Impfstoff zu schützen, es sei genau umgekehrt, wie der Gesundheitsamtsleiter sagt. „Wenn das Immunsystem schon damit beschäftigt ist, sich gegen eine Krankheit zu wehren, lässt es den Impfstoff links liegen.“

Vielen sei zudem nicht klar, weshalb eine Grippeschutzimpfung jährlich fällig ist, schließlich gebe es Impfungen, die nur einmal im Leben notwendig seien. Das liege am komplizierten Virus der Influenza. „Das Virus kann sich so schnell verändern, deshalb wird der Impfstoff jährlich neu konzipiert.“ Dabei orientiere man sich an dem Erreger der Vorsaison. Anschließend müsse man hoffen, dass sich das Virus nicht zu stark verändert. „Aber wer sich regelmäßig impfen lässt, hat mit deutlich schwächeren Symptomen zu tun, falls er sich infiziert.“

Grippe: So kann man sich vor einer Ansteckung schützen

Noch verhalte sich die Grippewelle allerdings recht gedämpft. In der vergangenen Woche verzeichnete das Gesundheitsamt die erste Influenza-Meldung in dieser Saison. In Bayern seien es gut 100 Fälle. Wie schlimm es in dieser Saison wird, könne noch kein Experte abschätzen, sagt der 57-Jährige: „Die vergangenen zwei Jahre waren heftig, wir hatten aber auch schon weniger schlimme Jahre. Leider hält sich die Natur nicht an fromme Wünsche.“

Damit es erst gar nicht so weit kommt, kann man einige Maßnahmen treffen, um sich vor den Grippeviren zu schützen. Donhauser appelliert dabei erneut an das Verhalten der Menschen: „Grippe wird durch eine Tröpfcheninfektion übertragen. Man sollte sich also nicht die Hand davor halten, wenn man niesen oder husten muss.“ Stattdessen empfiehlt der Arzt, in die Ellenbeuge zu husten oder zu niesen. Die Erreger sterben an der Kleidung schnell ab. Außerdem bestehe so nicht die Gefahr einer zusätzlichen Schmierinfektion.

Ansonsten helfe es immer, viele Vitamine zu sich zu nehmen. Wenn möglich, solle man zudem großen Stress und Schlafmangel vermeiden. „Dadurch ist man infektanfälliger und hat ein deutlich höheres Risiko zu erkranken“, sagt Donhauser.