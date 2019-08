vor 56 Min.

Die Helfer nicht alleine lassen

Christoph Maurer hilft Polizisten, mit den Belastungen im Einsatz umzugehen

Schwere Unfalleinsätze mit Toten, Gewalt und Aggressionen von Betrunkenen, aber auch Anfeindungen und Hass: Diesen belastenden Situationen sind Polizisten täglich ausgesetzt. Unterstützt werden sie bei der Bewältigung solcher Erfahrungen auch von der ökumenischen Polizeiseelsorge. In Eichstätt sind der katholische Polizeiseelsorger Christoph Maurer sowie die evangelischen Polizeiseelsorger Günther Pflaum und Björn Simnacher für die Beamten da.

Früher war Christoph Maurer selbst Polizist. Das ist unter Seelsorgern überaus selten und in Bayern ist er wahrscheinlich der einzige mit diesem Werdegang. Belastende Einsätze und der Beginn des Studiums in Religionspädagogik haben ihn schließlich dazu bewogen, die beiden beruflichen Wege zu vereinen. Seit 2018 ist er in der Diözese Eichstätt als katholischer Polizeiseelsorger tätig. Dass er aus eigenen Erfahrungen weiß, was auf Polizisten jeden Tag zukommt, hilft ihm bei dem Unterricht, den er auch gibt, besonders: „Ich kann sehr gut nachvollziehen, wie es den jungen Beamten geht, welchen Druck sie auch manchmal haben. Und natürlich kann ich da meine eigenen Erfahrungen einbringen, die ich bei der Polizei gemacht habe. Da hören mir die Polizisten natürlich auch immer sehr genau zu, wenn das kein theoretischer Fall ist, sondern ein Fall, der auch wirklich passiert ist.“

Tagtäglich unterstützt er zusammen mit seinen evangelischen Kollegen die Beamten. Dazu bietet sein Team auch die Möglichkeit von Einzelgesprächen an. Besonders nach belastenden Einsätzen nutzen die jungen Azubis diese Treffen, um ihr Erlebtes zu verarbeiten. „Es wird immer wieder Situationen geben, in denen sie ein emotionales Schutzschild nicht mehr hochnehmen können, weil etwas Dramatisches passiert ist. Ich finde es unheimlich wichtig, dass sie da nicht allein gelassen werden“, betont Maurer.

Die ökumenische Polizeiseelsorge in Bayern ist ein Dienst der evangelischen Landeskirche und der sieben bayerischen Diözesen, vertreten durch die Freisinger Bischofskonferenz. Die Polizeiseelsorger unterstützen die etwa 40.000 Bediensteten der bayerischen Polizei. Ihre Arbeit gliedert sich in drei Hauptaufgaben: Der Unterricht in Berufsethik für die Auszubildenden, die Funktion als Begleiter nach belastenden Einsätzen und die Organisation und Leitung von liturgischen Feiern.

„Ich finde es unheimlich wichtig, dass Polizeibeamte nicht nur auf das Gesetz schauen, sondern auch den Menschen, mit dem sie zu tun haben, in den Blick nehmen“, betont Christoph Maurer. Deshalb legt er viel Wert darauf, den Azubis im Unterricht dabei zu helfen, ein Urteil zu fällen, welches die moralische Komponente mit einbezieht. Gerade im Bereich der Ordnungswidrigkeiten kommt es des Öfteren zu einer Situation, bei der der Polizist in der Lage wäre, auch mal ein Auge zuzudrücken. „Es ist oft so, dass man in einem Dilemma steckt. Egal, wie ich mich entscheide, es ist nie zu 100 Prozent richtig oder zu 100 Prozent falsch.“

Die angehenden Polizisten lernen bei ihm, wie Maurer weiter erklärt, zwischen den Vorgaben des Gesetzes und dem Blick auf den Menschen abzuwägen. Ihnen wird im Unterricht aber auch klar gemacht, dass sie im Zweifel für ihre Entscheidung einstehen müssen, vor dem Gesetz, aber auch vor dem eigenen Gewissen. (nr)

