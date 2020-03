Die Illdorfer bekamen beim Starkbierfest die Leviten gelesen

Plus In Illdorf war der Wahlkampf das bestimmende Thema beim Starkbierfest. Dabei musste jede Partei einstecken.

Alle sechs Jahre bestimmen die Kommunalwahlen das Illdorfer Starkbierfest. Die Fangemeinde des Unterbaarer Laurentibocks füllte das Sportheim des FC Illdorf. Darunter vor allem die Fanclubs der Fastenprediger aus Ingolstadt und Kunding, Vorstände aller Illdorfer Vereine, die FCI-Kapelle, sowie zahlreiche Kommunalpolitiker und solche, die es werden wollen.

Das Herzstück des Illdorfer Starkbierfests war die Fastenpredigt von Bruder Barnabas

Das Herzstück des Starkbierfestes war die Fastenpredigt von Bruder Barnabas (Rudi Meßmer) und Mama Bavaria (Gerti Wenger). Die wiederum erblickten im Publikum keine VIPs, sondern „VEPs“, die „Versenkungsauftauchpolitiker.“ Sie steigen kurz vor den Wahlen wie ein „Geist aus der Gruft“, so das Predigerduo. Doch zunächst bekam die Vereinsführung des FC Illdorf ihren Rüffler. Wagten es die Verantwortlichen doch tatsächlich, das Publikum bei der Weihnachtsfeier statt mit Livemusik zu erfreuen, per Handy mit Weihnachtsliedern zu berieseln. Eigenmächtig engagierten Mama Bavaria und Bruder Barnabas die FCI-Band, die „Elite der Marktmusikkapelle Burgheim“, für die Weihnachtsfeier 2020.

Für sie kann Ostern kommen. Bernd Reißner rechts überreichte die schmackhafte Trophäe an Martina Hofgärtner und Erwin Obermeier, die Gewinner beim Schinkenschätzen. Bild: Peter Maier

Der Wahlkampf sei in Burgheim nur ein "laues Lüftchen"

Den „hart tobenden Wahlkampf“ registrierten die Fastenprediger nur als „laues Lüftchen. Die Werbung der Freien Wähler auf Hochglanzpapier laufe konträr zur Umweltsituation. Diese Werbung könne man nicht mehr für „Abwischbares“ verwenden. Außerdem seien die Freien Wähler zur „Zipfelmützenpartei“ mutiert. Zur Überbringung der Weihnachtswünsche präsentierten sich die Kandidaten 2013 und 2019 in roter, weihnachtlicher Kopfbedeckung. „Zipfelmütze ja, aber nicht rot“, kritisierte Mama Bavaria. Diese Farbe gehöre der SPD oder besser gesagt der „DBI“. Denn in Burgheim treten die „Roten“ unter „Dußmann, Besic, Illdorf“ an.

Für gute Stimmung zum Laurentibock sorgte die FCI-Band, in der überwiegend Mitglieder der Marktmusikkapelle Burgheim spielen. Bild: Peter Maier

Biberfänger-Challenge im Burgheimer Wahlkampf

SPD-Gemeinderat Franz Hofgärtner aus Illdorf und sein Kollege Manfred Meier (JBB) aus Biding duellieren sich in einer neuen Sportart, der „Biberfänger-Challenge“, womit sie eher „nerven“. Aktuell führt Franz Hofgärtner mit 2:1. Die Illdorfer „Sozi-Kandidaten komplettieren der quer gestreifte „Pullover-Gagg“ (Franz Artner) und Robert „Robby“ Königsdorfer. Ihn zieht es in die „Sissi-Bar“, die „Ruheinsel der Harley-Fahrer“. Der „Robby“ fährt allerdings „nur“ ein Triumph-Motorrad. Mit dem dreht er am liebsten im Kreisverkehr seine Runden, weil er viel Platz braucht. Im Unterschied zur SPD schaut der CSU-Flyer weiß-blau bewölkt aus. Jeder Kandidat präsentiert sich mit „Hand in der Hosentasche“. Tiefenpsychologisch bedeute dies mangelnde Aufmerksamkeit oder Geringschätzung. Unter Models allerdings verstehe man Lockerheit und Coolness darunter. Die „langweiligen Kommunionsakkos“ passen allerdings nicht dazu, so das modeaffine Fastenpredigerpaar. In acht Veranstaltungen präsentierten sich die CSU-ler, darunter der Illdorfer Philipp Reichherzer. Er wollte seinem Publikum „keine Märchen“ vorlesen. Statt Märchenstunde zählen bei ihm nur „harte Fakten“ und die stünden (kleingedruckt) im Wahlprogramm der CSU. Dazu bemerkte Bruder Barnabas: „Wen interessiert schon Kleingedrucktes in Verträgen“. Burgheims CSU-Vorsitzender Alexander Höger präsentierte sich fürsorglich zu Frauen im Wahlkampf. Bauzäune sollten nur männliche Helfer aufstellen. Kandidatin Margit Kugler fand dies diskriminierend und bot sich als Helferin an, weil sie laut Mama Bavaria auch „hinlangen“ kann. Die Fastenpredigerin bemerkte selbstbewusst, dass fünf fleißige Männer keine Frau ersetzen könnten.

In Illdorf muss ein neuer Kindergarten gebaut werden

In Illdorf gibt es derzeit fünf Schwangere, was auf Fleiß hindeute. Ein neuer Kindergarten müsse deshalb in Illdorf gebaut werden. Gemeinderat Rudi Meßmer (Bruder Barnabas) pflegt eine komplizierte Sprache und könnte deshalb nicht mit Bürgermeister Michael Böhm zusammenarbeiten. Die Vorworte des Gemeindeoberhauptes im Gemeindeblatt „Zwoaring“ zeichnen sich durch sehr einfach und kurze Sätze aus. In dieser Sprache wären die Gemeinderatssitzungen deutlich kürzer. Bei FW-Bürgermeisterkandidat Christian Peters fiel den Fastenpredigern auf, dass er auf dem Flyer sehr groß dargestellt ist, die Kandidaten dagegen sehr klein. Parteipolitisch sei Burgheim in Ordnung, weil Grüne, FDP, Linke und AfD fehlen. In der Marktgemeinde zähle allerdings die alte Bauernregel: „Willst du in der Gemeindepolitik etwas bewegen, sei stets dafür und auch dagegen“! Beim Schinkenschätzen nach dem Auftritt gelang Martina Hofgärtner und Erwin Obermeier eine Punktlandung mit 1.105 Gramm. Der Leckerbissen wurde geteilt und Bernd Reißner überreichte je eine Hälfte an die Gewinner.