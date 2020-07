17:40 Uhr

Die Ingolstädter IG Metall befürchtet eine langsame Erholung der Wirtschaft

Plus Die Gewerkschaft befürchtet, dass Ende des Jahres die Arbeitslosenzahlen in der Region Ingolstadt dramatisch steigen könnten. Noch kann die Kurzarbeit den wirtschaftlichen Einbruch abfedern. Aber wie geht es danach weiter?

Von Luzia Grasser

Der Blick in die Statistik schaut so schlecht nicht aus. In Ingolstadt und drumherum, der ewigen Boomregion, liegt die Arbeitslosenquote aktuell bei 2,9 Prozent, gut 8400 Menschen suchen in der Region eine Arbeit. Für manche Gegenden in Deutschland könnten das selbst in normalen Jahren ein Grund zum Jubeln sein. Doch 2020 ist kein normales Jahr und die Zahlen bilden kaum ab, in welcher Situation sich der Arbeitsmarkt in der Region aktuell tatsächlich befindet. Bernhard Stiedl, Erster Bevollmächtigter der IG Metall in Ingolstadt, befürchtet, dass sich die Lage im Herbst „dramatisch verschlechtern“ könnte. Das heißt: Viele Menschen könnten ihre Arbeitsplätze verlieren. Erst recht, wenn es zu einer zweiten Corona-Welle kommen sollte.

Für 47.000 Beschäftigte in der Region Ingolstadt gibt es eine Beschäftigungsgarantie

Dass die Arbeitslosenzahlen aktuell nicht weitaus höher sind, liegt zum einen daran, dass manche Betriebe noch ihre vollen Auftragsbücher abarbeiten. Vor allen Dingen ist es aber der Kurzarbeit zu verdanken. Der Arbeitsagentur in Ingolstadt wurde von April bis Juni für mehr als 85.000 Beschäftigte Kurzarbeit angezeigt. Vergangenes Jahre waren es im selben Zeitraum 265. Daten, wie viele Menschen tatsächlich in Kurzarbeit waren oder sind, gibt es erst mit Verzögerung. Aber Stiedl schätzt, dass rund zwei Drittel – rund 50.000 bis 60.000 Mitarbeiter – weniger oder überhaupt nicht gearbeitet haben. Für 47.000 Beschäftigte in der Region, betont Stiedl, habe die IG Metall aber eine Beschäftigungssicherung erreicht. Dazu gehöre nicht nur Audi, sondern auch Zuliefererbetriebe. Doch die Angst bleibt bei den Gewerkschaftern: Was, wenn die Liquiditätsengpässe bei den Unternehmen noch weiter zunehmen? Was, wenn die Kurzarbeit ausläuft? Nach aktueller Regelung gilt der Anspruch nur für ein Jahr. Ein oder zwei schlechte Jahre „kann man über Kurzarbeit nicht mehr auffangen“, sagt Bernhard Stiedl. Er hofft, dass die Politiker eine Verlängerung der Bezugszeit beschließen. Aktuell waren oder sind nach Angaben der IG Metall 46 Unternehmen aus der Metall- und Elektrobranche in der Region in Kurzarbeit, bei 32 von ihnen gibt es eine entsprechende Betriebsvereinbarung. Hier konnte eine durchschnittliche Aufstockung des Gehalts auf 85 Prozent erreicht werden.

Die IG Metall fordert eine Kaufprämie für Autos mit Verbrennermotoren

Zusammen mit der Zweiten Bevollmächtigten Tamara Hübner kritisiert Stiedl einige der politischen Entscheidungen zur wirtschaftlichen Bewältigung der Krise. Sie gehen ihnen nicht weit genug, auch wenn beide eine Förderung der E-Mobilität und der Wasserstofftechnologie begrüßen. Eine Kaufprämie nicht nur für E-Autos, sondern auch für saubere Verbrenner wäre ein besseres Mittel, um die Konjunktur anzukurbeln, als eine befristete Absenkung der Mehrwertsteuer, sind sie überzeugt. Denn eine Prämie helfe nicht nur der Autoindustrie, sondern auch „der Maschinenbau und der Handel profitieren“, betont Stiedl. Von einer Prämie für E-Autos profitiere die deutsche Wirtschaft hingegen kaum. Deren Elektroautos kommen erst in den kommenden Jahren auf den Markt. Als Gegenbeispiel führt Stiedl Frankreich an. Dort werde die Autoindustrie mit acht Milliarden Euro unterstützt und Prämien gebe es auch für Verbrenner. Das fordert Stiedl auch für Deutschland: „Da muss nachgesteuert werden.“

Die Automobilindustrie steckte aber auch schon vor Corona in der Krise. Der Umstieg auf die Elektromobilität sowie die Dieselkrise waren Auslöser, mit dem Lockdown beschleunigte sich die begonnene Digitalisierung ungemein. Tamara Hübner betont in diesem Kontext: „Niemand darf abgehängt werden.“ Staatliche Hilfen, zum Beispiel für Qualifizierungsmaßnahmen für Mitarbeiter, seien dringend nötig.

Die IG Metall kritisiert, dass einige Arbeitgeber die Situation nutzen wollen, um Entscheidungen wie die Rente mit 63 oder die Einschränkungen bei der Leiharbeit wieder rückgängig machen zu wollen. Es seien „die sozialen Errungenschaften, die uns in der Krise geholfen haben“, führt Stiedl im Gegenzug an. Die Gewerkschaft wolle Gespräche mit den Unternehmen führen, um Wege aus der Krise zu zeigen, während die Mitarbeiter gleichzeitig nicht um ihre Jobs bangen müssten. „Niemand muss seinen Arbeitsplatz verlieren“, sagt Stiedl. Es gebe genügend Instrumente, um die Beschäftigten im Unternehmen halten zu können, auch unabhängig von der Kurzarbeit. Trotz der trüben Aussichten und der Befürchtung, dass sich die Wirtschaft nicht so schnell erholen werde, wie manche glauben, gibt sich Stiedl dennoch ein wenig hoffnungsfroh: „Wir haben es 2008/09 auch geschafft, die Beschäftigung zu halten.“

