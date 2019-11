18:37 Uhr

Die Jagd ist angewandter Naturschutz

Die Hubertusfeier ist Zeichen des Danks für das Jagdjahr. So präsentieren die Jäger erlegtes Wild.

Der Jagdschutzverein Neuburg lässt auf seiner traditionellen Hubertusfeier das Jagdjahr Revue passieren. Auszeichnungen für verdiente Mitglieder und große Hegeschau.

Von Silke Federsel

Die Hubertusfeier des Neuburger Jagdschutzvereins ist für dessen Mitglieder nicht nur jedes Jahr Gelegenheit, das Jagdjahr Revue passieren zu lassen und aktuelle Entwicklungen zu diskutieren, sondern auch Möglichkeit, besondere Verdienste rund um Jagd und Naturschutz zu würdigen.

Zur Hubertusfeier gehört auch das Schlagen der Jungjäger mit dem Hirschfänger. Dies übernahm der Ehrenvorsitzende Hubert Graf von Treuberg. Bild: Silke Federsel

Heuer durfte sich die Vorsitzende Christine Liepelt, sonst selbst meist diejenige, die Ehrungen und Urkunden an andere vergibt, gleich über zwei besondere Auszeichnungen freuen: Sie erhielt nicht nur zusammen mit Reimund Walter und Franz Bohnert die Hegenadel für die Rettung von Rehkitzen und anderen Tieren mit der Drohne, ihr wurde für ihr jahrelanges Engagement für den Verein auch die Ottheinrich- Medaille verliehen. „Ihr unermüdlicher Einsatz für Wald, Wild und unsere Mitglieder sind beispiellos und können uns allen nur als Vorbild dienen“, sagte der 2. Vorsitzende Johannes Hagl.

Das Thema Jagd der Öffentlichkeit näher bringen

Liepelt gehört seit 1999 dem Bayerischen Jagdverband an, ist seit 2002 im Neuburger Vorstand dabei, übernahm zunächst von 2009 bis 2016 das Amt der 2. Vorsitzenden, ehe sie 2016 zur 1. Vorsitzenden gewählt wurde.

Auch gab es an diesem Abend viele Redner zu hören. Landrat Peter von der Grün machte deutlich, wie wichtig es sei, dass die Jäger das Thema Jagd der Öffentlichkeit nahezubringen versuchten. Dies erledige der Jagdschutzverein in „vorbildlicher Weise“ mit Aktionen und Angeboten. Darüber hinaus gab er einen Überblick über das vergangene Jahr. „Hinsichtlich der Wildbestände war 2019 durchwachsen“, sagte er. Es wurden weniger Tiere als noch im Vorjahr geschossen. So belief sich die Fuchsstrecke etwa auf 1173 Stück (Vorjahr 1285), beim Schwarzwild waren es nur 626 Tiere (890). Auch bei den Graugänsen waren es weniger trotz der erneuten Ausweitung der Jagdzeit für vier Hegegemeinschaften. Allerdings wurden noch zusätzlich 63 Nilgänse geschossen.

Die Jagdhornbläser umrahmten die stimmungsvolle Hubertusfeier des Jagdschutzvereins Neuburg musikalisch. Bild: Silke Federsel

Auch die Waffenkontrollen im Landkreis waren ein Thema. Hier konnte der Landrat Erfreuliches vermelden: Bei 111 Kontrollen wurden 729 Waffen geprüft, lediglich bei fünf wurden geringe Mängel festgestellt. 733 Personen im Landkreis besitzen einen gültigen Jagdschein, 18 neue Jäger schlossen ihre Prüfung erfolgreich ab. Ein aktuelles Thema schnitt von der Grün ebenfalls an: Im nördlichen Landkreis ist die Hasenpest aufgetreten. Er warnte daher zur Vorsicht.

Verantwortungsvolle Jagd ist praktizierte Nachhaltigkeit

Während Jagdberater Franz Eller dazu aufrief „mehr Natur zu wagen“ und Hecken und Blühstreifen als Lebensräume für Tiere zu ermöglichen, betonte Neuburgs Bürgermeister Rüdiger Vogt, dass verantwortungsvolle Jäger ganz im Zeichen der oft diskutierten Nachhaltigkeit handelten, indem sie Tiere und Natur schützten. Dennoch werde die Jagd kritisiert. Dies sei wohl deshalb so, weil viele Menschen keinen Bezug mehr zur Jagd hätten. Die wenigsten Konsumenten machten sich darüber Gedanken, „woher ihr Fleisch eigentlich stammt“, sagte er. Die Jäger stünden den Kreisläufen der Natur noch nah, sorgten sich um Wald und Wild. „Tiere als Mitgeschöpfe zu sehen, liegt in der Tradition der Jägerinnen und Jäger“, so Vogt.

2. Vorsitzender Johannes Hagl würdigte Vorsitzende Christine Liepelt mit der Ottheinrich-Medaille. Sie erhielt zudem mit Reimund Walter und Franz Bohnert die Hegenadel. Bild: Silke Federsel

„Sie selbst wissen, dass sie von der Natur abhängig sind und bewahren diese nach Kräften.“ Mal heitere, mal besinnliche Geschichten und Anekdoten über die Jagd hatte Jörg Mangold mitgebracht. Er zählt zu den bekanntesten europäischen Jagd-, Wildtier und Landschaftsmalern. Zum Ende der Veranstaltung wurden einige Jungjäger durch einen Schlag auf die Schultern mit dem Hirschfänger in den Kreis der Jäger aufgenommen. Stefan Blei, Mario Christ, Vreni Donabauer, Paul Freitag und Wim Kluvers gehören nun zum Verein.

