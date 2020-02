vor 28 Min.

Die Joshofener Fischer stellen sich neu auf

Mit dem 25-jährigen Sebastian Reichl ist ein Junger neuer Vorsitzender. Was ihn für den Posten qualifiziert

Im Neuburger Stadtteil Joshofen haben die Fischer eine neue Vorstandschaft gewählt. Künftig führt der 25-jährige Sebastian Reichl den Verein. Er tritt die Nachfolge von Tommy Reil an, der in den vergangenen zwölf Jahren an der Vereinsspitze stand. Die vielfältigen Aufgaben und die damit zusammenhängende Arbeit im Angelverein Joshofen kennt Reichl von klein auf. Schließlich durchlief er die Jugendabteilung der Joshofener Petrijünger und gehört bereits seit acht Jahren der Vorstandschaft an. Bisher kümmerte er sich um die Jugendausbildung, nun wird er als Vereinschef Verantwortung übernehmen. Fachwissen erwarb der Angler durch zahlreiche Angeltripps im In- und Ausland.

Ihm zur Seite steht sein Stellvertreter Tobias Bauer. Auch der Schriftführer Florian Daubmeier I. wurde im Amt bestätigt. Neuer Kassier ist Tommy Reil. Einige Neubesetzungen gab es bei den Vorstandsbeisitzern. Künftig kümmern sich die Gewässerwarte Markus Fetsch und Konstantin Schröck um die vier Vereinsgewässer. Die Jugendleitung übernehmen Florian Daubmeier II. und Max Ziegler. Beisitzer Ben Schimmer geht in seine zweite Legislaturperiode, ebenso Gerätewart Michael Kornreiter. Alle Vorstandsmitglieder wurden einstimmig von den fast 50 Anwesenden gewählt.

Zuvor berichtete Tommy Reil vom Vereinsjahr 2019 mit den zahlreichen Aktivitäten wie dem Fischessen nach Fasching, den Arbeitseinsätzen, dem Königsfischen und dem Steckerlfischessen. Florian Daubmeier I. konnte als Schriftführer von leicht steigenden Mitgliedszahlen berichten. Der scheidende Kassier Mike Golling stellte in seinem Kassenbericht solides Zahlenwerk vor. Gewässerwart Wölfi Metzler referierte zum letzten Mal über Besatzmaßnahmen und Fangstatistiken. Sebastian Reichl konnte als Jugendleiter auf ein ereignisreiches Jahr zurückblicken. Mit mehrtägigen Zeltlagern, zusammen mit den befreundeten Fischereivereinen aus Neuburg und Bogen, Schnupperfischen im Rahmen des Ferienprogramms und vereinsinternen Lehrveranstaltungen war einiges für die Jungfischer geboten.

Bevor die Mitgliederversammlung der Vorstandschaft die Entlastung erteilte, wurden noch langjährige Vorstandsmitglieder geehrt und verabschiedet. Wolfgang „Wölfi“ Metzler gehörte 24 Jahre der Vorstandschaft an und fungierte als Gewässerwart und Chronist. Jürgen Käber war 20 Jahre als Jugendleiter Teil der Vorstandschaft und Mike Golling war zwölf Jahre als Beisitzer und Kassier in der Verantwortung. Alle drei schieden auf eigenen Wunsch aus. (nr)