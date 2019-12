17.12.2019

Die Kerze der Hoffnung brennt standhaft

Die Schüler von Mittelschule und Ostendschule zündeten in der Hofkirche ein Weihnachtslicht an

Von Brigitte Clemens

Kerzen brannten am Adventskranz in der Hofkirche. Man konnte sie im Adventskonzert der Mittel- und Ostendschule miteinander reden hören. Mit Feenharfen spielten Schüler der Mittelschule unter Leitung von Silke Männel zur Einstimmung eine Gavotte.

Da Kerzen mit dem Advent in Verbindung stehen, stimmte der Schüler-Lehrer-Chor der Mittelschule, geleitet von Eva-Maria Schuster und Theresa Bösl das Lied „Advent is a Leuchten“ an, was den Kerzen sehr zu Pass kam. Auch der Chor der Ostendschule unter dem Dirigat von Hans Hüttinger wusste vom Kerzenlicht zu berichten: „Im Advent ist ein Licht erwacht“. Da flackerte schon die erste Kerze – erzählt von Jennifer Schottnar und Schülern – und beklagte sich, dass der Glaube, für den sie stand, den Menschen nicht mehr wichtig sei. Ein Windzug pustete sie aus. Mittelschulchor und die Saiteninstrumentalisten untermalten dies mit musikalischen Impressionen. Die zweite Kerze, die für die Liebe lebte, flackerte heftig wegen des in der Welt verbreiteten Egoismus – und ging aus. „The Blarney Pilgrim“ intonierten die Instrumentalisten dazu. Die Friedenskerze brannte nur noch mit allerkleinster Flamme, weil so viel Krieg auf der Welt herrscht – und verlosch ebenfalls. Da hatte der Ostendschulchor mit dem Lied „Fang mit dem Frieden bei deinem Nachbarn an“ natürlich gleich einen guten Rat zur Hand und mit „Kol dodi“ schlossen sich die Saitenkünstler an.

Eine Kerze brannte noch standhaft, das war die mit dem Namen Hoffnung. Mit ihrem Licht konnte man jetzt alle anderen Kerzen wieder zum Leuchten bringen, was auch in dem hoffnungsvollen Spiritual „Go tell it to the mountain“ von Mittelschulband und Chor unter Heinz Kosak bestens vermittelt wurde. Ganz hell wurde es in der Hofkirche, als alle Kerzen wieder brannten und auch mit der Spendenaktion für notleidende Kinder in Neuburg ein Hoffnungsstrahl in die Welt getragen wurde. (bece)