Die Kinderkrippe in Rennertshofen wird größer

Vertreter der Gemeinde und der beteiligten Firmen nahmen die erste Schaufel für den Neubau der Kinderkrippe in Rennertshofen in die Hand.

Plus Ein Spatenstich ist wie eine Geburt – findet zumindest der Architekt, der die Kinderkrippe in Rennertshofen plante. Am Freitag starteten offiziell die Arbeiten für den Neubau.

Von Manfred Dittenhofer

Das Wichtigste und Wertvollste einer Gesellschaft sind ihre Kinder. Darin waren sich Rennertshofens Bürgermeister Georg Hirschbeck, Landrat Peter von der Grün und Wolfgang Obel einig. Der Architekt ist für die Planungen des Neubaus für die Erweiterung der Kinderoase verantwortlich. Durch diesen Neubau kann die Kinderkrippe, die derzeit vier Gruppen mit 48 Kinder beherbergt, um drei Gruppen aufgestockt werden. Am Freitag wurde in der Marktgemeinde der Spatenstich gefeiert. Und der Termin für die Einweihungsfeier des neuen Gebäudes steht auch schon: der 24. Dezember 2021.

2,7 Millionen Euro sind für den Neubau veranschlagt. Nach Anzug der zu erwartenden Fördergelder verbleiben der Gemeinde Ausgaben in Höhe von zwei Millionen Euro. Gut angelegtes Geld, wie Rennertshofens Bürgermeister beim Spatenstich fand. Georg Hirschbeck blickte zurück in die Historie der Kinderoase.

Die Kinderkrippe in Rennertshofen wird um drei Gruppen erweitert

2018 bereits platzte die Kinderkrippe mit ihren damals drei Gruppen zu je zwölf Kindern aus allen Nähten. Im Gruppenraum wurde deshalb eine provisorische vierte Gruppe etabliert. Möglich wurde das, da das bestehende Gebäude großzügig gebaut war. Aus dem Beschluss, weitere zwei Gruppen zu schaffen, wurde im Februar 2019 eine dreigruppige Erweiterung.

Mit den neuen Baugebieten in der Marktgemeinde stieg auch der Bedarf an Krippenplätzen. Das sei aber nicht der alleinige Grund für die gestiegene Nachfrage, so Hirschbeck. Die Gesellschaft und damit die Familien hätten sich verändert. Großfamilien mit mehreren Generationen unter einem Dach gebe es nicht mehr. Und gut ausgebildete Frauen wollten Familie und Beruf unter einen Hut bringen. Dabei helfe dieser Neubau der Kinderkrippe.

Die neue Kinderkrippe soll im Dezember 2021 fertig sein

Landrat Peter von der Grün sprach über das Wachstum der Marktgemeinde, die nun an der 5000-Einwohner-Marke kratze. Und auch die Bevölkerung im Landkreis steige stetig. Landkreisweit gebe es inzwischen acht reine Kinderkrippen, 22 reine Kindergärten sowie 26 Kinderkrippen kombiniert mit Kindergärten.

Architekt Wolfgang Obel erinnerte an die Diskussion im Marktgemeinderat vor acht Jahren. Der Bürgermeister, der Landrat und so mancher Gemeinderat hätten seither gewechselt. Nur die Gebäude und der Architekt seien eine feste Konstante in diesen Planungen geblieben, meinte Obel mit einem Lächeln. So fülle sich ein Grundstück mit Gebäuden. Der Architekt hat schon eine neue Vision: Ein Kinderdorf mit Krippe, Kindergarten und Schule. Amelie Majehrke, Leiterin der Kinderkrippe, wird Bürgermeister Hirschbeck beim Wort nehmen. Sie freut sich für die Kinder auf das Weihnachtsgeschenk 2021. Die Kinder würden sich auf jeden Fall auf die Baustelle freuen. „Die können gar nicht erwarten, bis sie vom Fenster aus die Bagger und Baumaschinen beobachten können.“

