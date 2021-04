Die Kirschbäume in Gietlhausen blühen mit Verspätung

Im Neuburger Stadtteil Gietlhausen gibt es noch einige Kirsch-Plantagen. Die Obstblüte hat heuer etwas länger gedauert.

Es hat etwas länger gedauert in diesem Jahr, doch jetzt ist die Obstblüte in Fahrt gekommen. Die Insekten fliegen die Bäume auf der Suche nach Nektar und Blütenstaub pausenlos an. Eine Rast inmitten der Kirschblüte, wie hier in Gietlhausen, ist besonders schön.

Kirsch-Plantagen in Neuburg-Gietlhausen: Verspätete Blüte

In diesem Neuburger Stadtteil gibt es noch einige Kirsch-Plantagen, obwohl deren landwirtschaftliche Bedeutung schon verpufft ist. Spätfröste mit Ernteausfall wollen die Besitzer trotzdem nicht haben. (rew)

